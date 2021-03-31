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北檢認證的有論文及學歷！彭文正污衊蔡英文遭起訴

賽事心得／臺中資訊盃公益馬拉松 「忠」於百馬

運動筆記 / 周漢忠

快到終點了，拉著百馬布條進終點，真的很棒

有人說從0到1難，從1到100更難。我認為堅持的確很難，因為這之間的變數太多，也容易中斷，以下是我參加從0到100場馬拉松的堅持之路。2021年3月7日臺中資訊盃公益馬拉松終於完成我人生的第100場馬拉松，自從2013年北馬雙溪櫻花馬拉松完成人生初次馬拉松迄今，在家庭、工作、博士學業與追逐馬拉松的過程中，說不辛苦是騙人的，但跑步是我舒壓的方式，所以甘之如飴，也因此培養我忍受挫折及不輕易放棄的特質與樂觀、正面的人生態度。

出發前的大合照

百馬一定要背的值星帶

時間來到賽事的前一天，為了避免有突發情況，事先預定了台中英雄館，與30多位好友們一同入住，當天晚上大家閒話家常，訴說著各自在運動場上的軌跡，除了讓大家更認識彼此，也互相交流與成長，學習著如何用更好的狀況來面對下一場賽事的挑戰。接著來到賽事當天早上，大夥到了會場一起聊天及拍照，真的非常熱閙，到了快接近6點起跑時間，百馬團一行約60人，聲勢浩盪集結在全馬區，等待鳴槍起跑一起舉旗出發，此時我心中想著，一生中有一群熱愛運動的好友們一起助陣，人生真的夫復何求。雖然這次因疫情的關係，小小的遺憾無法進成功嶺營區，加上後半段熱情的太陽及上坡讓大家略顯疲態，不過，我們這一團實力堅強，大夥馬不停蹄的前進，每個補給站吃飽喝足，也拍了許多美照，大家都笑說今天眾多百馬團中，我們肯定奪總一，著實讓大家留下非常難忘的回憶。

因疫情的關係，沒辦法進去成功嶺，但還是要在成功嶺前合照一下回首過往，完成人生初馬後，並沒有設定要花多少年完成百馬的里程碑，但當快接近100場馬拉松時，心中也隨之立下40歲一定要完成百馬目標，只是2019年底新冠肺炎的干擾，讓我追馬的過程中，增添許多無法確定的因素，反倒是個人在2020年台北馬拉松賽事，達成許多素人跑者追求三小時內完成全程馬拉松的夢想意外先達陣，讓我在百馬的過程中留下沒有遺憾的紀錄。現在回想自己在追逐百馬的過程中，除了日常風雨無阻的自我訓練外，賽事期間不管刮風下雨或者大太陽，我都全力以赴完成賽事，因為戰士沒有選擇戰場的權利，跑者沒有選擇賽道的權利。不過無論如何，百馬之路的甘與苦，一切都在臺中資訊盃公益馬拉松暫劃上休止符。

我的百馬團要感謝的人很多，首先感謝家人讓我可以自由的奔跑，再者感謝博克多跑步銀行的執行長陳兆龍先生(大黑哥)贊助我紀念帽與號召減重班的夥伴陪跑，接著感謝台灣大腳丫長跑協會林芳語好友協助帽子繡字，及宋守彥好友替我設計布條及旗子，最後感謝中壢快樂跑跑團、LDS超馬團愛桃跑、八德樂跑團、雙連長跑及老街溪長跑的好朋友們一起來幫我圓「忠」於百馬夢。

博克多5421減重班的老大-大黑哥和夥伴

百馬紀念獎盃

百馬紀念帽

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