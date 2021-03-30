日本人跑遍台灣／神岡馬神豐馬拉松 跑錯路了怎辦？

我今天參加 「2021 神岡馬神豐國際同濟會全國馬拉松」的22k。起跑前，我看到盧家暉（半馬PB 81分！）穿著「Tomo背心」，太感動了！我們穿著一樣的背心，看起來就好像兄弟！但我也發現周遭有很多高手們。怎麽辦！？

起跑前我吃了 #紅牛聰勁 的BCAA和聰勁Energy Gel能量膠，希望它能補充我比賽後面所的體力。今天我穿#AquaFeb 贊助的alphafly。我們在神岡國小的操場出發。一開始有些人衝出去，然後右轉開始繞操場一圈。但是操場前面就是終點，要怎麼去外面？！我往後面看了兩次才發現，原來大家沿著操場的直線賽道往前，出口就在左邊。不是跟我們一起繞一圈！我們跑錯了。。。。LOL

我馬上回轉，但我們已經在22k組的很後面，怎麽辦！？回轉後，從後面追也很有趣。我以前常常都前面出發，所以沒有機會看大家怎樣跑步。就這樣，我慢慢追上第7名。我的比賽也從這邊開始！接下來的下坡，我加速。看到第5、6名。過了一下，就追上他們。然後他們也加速，接著抓到第4名，我的好朋友小葉子！我們的速度差不多，故我們是常常一起跑的好朋友，然後他人超好！我們有一段一起跑。過了一下一個高中學生開始加速了。我跟著他，我們兩個從5km到17km一起跑。中間有大上坡，但我們一起跑，然後互相鼓勵彼此，有朋友真好！

到17km的時候，我看到前面的第三名。我開始追他。到19km的時候，我終於找到他。我打算一口氣刷卡他。但他也跟著一起，好强！我們開始一起跑的拉鋸戰。這時的配速大概是3‘55/km。一起到了21km，最後一公里。看起來他比較年輕，應該有速度。所以我早一點開始衝，加速到3’40/km的配速。但他再一次跟著一起！他超强！所以我們開始以3’45/km的配速一起跑。我更累！最後400m，他跑在前面，開始加速。

配速越來越快，3‘35，3’30, 3’20, 3’10/km! 他跑21k後面怎麽快！真的假的！ 我很累。但我要咬得很緊，要不然我沒有機會。我們飆到3’00/km的配速。我雖然看到終點，但我超累。我最後開始拼命狂衝！誰贏誰輸？超緊張！詳情請看影片~ https://youtu.be/6KziQ-nA3mQ

跑完後，跟大家合照很好玩！謝謝大家幫我加油。謝謝大會，志工的朋友們！這場很優秀！謝謝紅牛贊助BCAA，然後，AquaFeb 的鞋子很給力。Aquafeb 有很多跑鞋，運動用品。使用Tomo的專屬折扣碼再享全站95折-TOMOAQ12。大家請看一下 👉🏻https://s.aquafeb.com/NfGZd...