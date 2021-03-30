賽事心得／大甲Bobi Run 第一次當贊助選手就上手

想到贊助選手就想到Nike和愛迪達？沒有啦，是我贊助他們好嗎？公司有出一款鎮瀾宮聯名的睡睡平安枕，問幾個同仁有沒有興趣參加大甲Bobi Run，只要穿上指定服裝跑完就可以，這麼好康，我們幾個當然沒問題，這場比賽的報名費高達1500元，可以拿到大甲媽的包包、帽子、毛巾和媽祖潮T，包包和帽子質感都很棒，潮T很像鳳梨，穿上這件還是帥哥美女的，是真正的帥哥美女。

3/28浩浩蕩蕩到了大甲，才發現21公里組大概只有三百多人參加，其他都是10公里組，因為總排名第一名獎金16000，也吸引少數菁英選手參加。我們贊助選手21公里有6人，10公里2人。工作就是穿上指定服裝，跑完拍照，這麼簡單。這天天氣很熱，起跑時間表定6:50，實際上是7:00，剛開始我還能跟著強者女同事跑，但五公里後她熱身完畢就跑到不見人影，沿途我一直看到工作人員騎摩托車跟著她，仔細一看才發現，那是”女總一”摩托車啊，到終點才知道她不是女總一，真正的女總一跑得比男子組還快。

每三公里有一個補給站，補給很基本，就是水、運動飲料、能量飲料，一點水果，因為太熱吃不太下，跑到最後五公里真的很吃力，流好多汗，心率飆高。到了終點同事們都幫我加油，一群人拿相機猛拍照片，不知道的人還以為是蔡依林完賽了。同事告訴我是女子組第四名，其實路上也有人這麼跟我說，還以為他們騙我，但因為這場人少，女子組得獎機率高。

印象深刻的是公司一個年輕人，看起來要去隔壁公園運動的樣子，連手錶都沒戴，勇奪男子組第九名，很有前途。其他同仁也都跑很快，順利完賽。之後，我們又等了一陣子才頒獎，頒完獎抽獎，雖然很擔心抽到捷安特腳踏車需騎回家，但是沒抽到，這點也不用擔心。還有一個獎品是媽祖聯名奶嘴，領獎的人還問工作人員"這個是小朋友用的嗎？"，我同事在旁邊說:不然有大人用的奶嘴嗎？笑死。