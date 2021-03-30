賽事心得／馬祖北竿硬地超級馬拉松 真的有夠硬的

如果你想體驗一場極度厭世的超馬，歡迎報名「馬祖北竿硬地超級馬拉松」！

「硬、硬、硬、硬」！賽事一圈12.5公里，總共要跑四圈，隨著體能下滑跟肌肉運動後的痠痛，每一圈都很硬，而且感覺越來越硬…

賽前先去看板拍照，以報名扮裝比賽來按讚票選，到時請大家再去賽事專頁按讚投票了~感謝！

然後去了操場緩跑熱身，遇見了超馬女生組奪冠大熱門的劉素雅，跑了一公里後，便往起跑點移動。在拱門前遇見了超馬男生組奪冠大熱門的李智群，還帶來實力堅強的三嬌(郭金鳳、許曉晴、胡錦華)來跑超馬及超半馬。

賽前就有大概騎過賽道路線，隱約知道坡度是非常的陡，至於賽道的馬路都是水泥地，就是非常的硬了…一開始緩跑熱身，因為知道過了塘岐國小之後，就開始會是陡坡…看到路邊寫著 100公尺 18% 險升坡，再往上一看，真的只有…為什麼這種 機車、汽車都需要催馬力才能上去的坡，我們卻要跑上去…小腿真的超級有感！

第一圈就計畫開啟 戰鬥模式跑，所以速度會快些，而且上坡都盡量用慢跑上去，除非真的陡到不行才會用快走上去(Ex:北竿大道往白沙村的陡坡、環島北路右轉環島東路的400公尺陡坡-是上坡又是陡坡加上大逆風，根本完全被擊敗…)，算是很認真的跑完第一圈，一路上看著超馬女總一、總二在身邊互刷，真是過癮！

第一圈12.5公里，跑了1小時11分53秒，均速在6分內，後來查了12.5公里男生組的成績，我可以排在總四，跟總三差1分18秒而已，如果不扮裝，只跑12.5公里，蛛速全開的話，或許可以總三上凸？當然只是想想而已~XD跑步中補水是很重要的事！千萬不能等到想喝水時才喝水，這樣很危險，如果平日沒有訓練喝水補給，不能學下面不太好的行為…

認真跑完第一圈，紮紮實實的體驗北竿硬地馬的「硬」，第二圈我就決定開啟輕鬆模式慢慢跑了，第一圈因為有大霧，加上氣溫在19度，跑起來還蠻涼爽的…所以完全沒有進水站補水。第一次喝水是停在16公里處北竿遊客中心附近的補給站補水，因為這站的工作人員很熱情的招呼我，讓我決定停下來補混水一杯。然後又跑了一圈後，28.5公里喝第二次混水一杯。

跑完第三圈時，沒吃任何補給的我，真的是餓昏了，只好自己殺去小七買了熱狗、維大力P、能量凍飲來填飽肚子，在過了塘岐國小後，那個18%的陡坡前，我就坐在路邊大吃大喝，吃飽了才有力氣跑，不過剛吃飽不能馬上跑起來，而是要慢走消化，這兩公里花了32分鐘~XD，之後才又在41公里、43公里碉堡處喝了兩杯水跟吃了三顆番茄充飢，就沒再補水了，上面是個人有訓練過的補水行為，千萬不能學喔！北竿軍民加油超級熱情！看到跑者都努力大聲喊加油！尤其塘岐國小跟中山國中的小朋友，真的超級HIGH，讓我忍不住跟他們擊掌，感謝他們不畏辛勞的一直幫跑者加油，但有時的加油話語，真的讓我哭笑不得！

「蜘蛛人，你一圈怎麼跑這麼久？」(要知道跑一圈要跑過多少個陡上陡下的坡，怎麼可能跑那麼快...)「蜘蛛人，跑起來！」(要知道我正在走在那超級陡坡上…體力慢慢消耗中的我，怎麼有力氣在陡坡上跑起來~囧)很謝謝他們站了八小時的喊聲，幫跑者加油打氣！進入第四圈時，雖然還是面對不斷上上下下的陡坡，但因為已是最後一圈，快把50公里跑完了，心情變得輕鬆很多！看著時間才中午12點多，只要在3小時內關門前跑進終點拱門就好！就一路跑著，感謝每位辛苦的志工，並笑著對他們說：「馬祖，再也不見！」~XD

這賽事真的太硬了！完全不會想跑第二次…雖然獎牌要拼湊成三塊才會有一個完整的圖形，但我真的不會想再來跑…一直轉換大腿、小腿肌群出力，跑到都快抽筋了…還好都有在注意施力力道，跑完整場並沒有抽筋狀況發生。終於來到最後一個陡坡！走在環島東路上，心想著終於快結束了！

上面的部隊兄妹們一直在幫我們跑者喊加油！喊著蜘蛛人跑起來！心裡整個熱血起來！距離坡頂大概40公尺時，就決定跑起來跟他們擊掌，謝謝他們的加油~過了坡頂，就剩最後一公里的陡下坡跟平緩路了。慢慢的跑下去，看到49.5公里的里程指示牌，忍不住停了下來給它合照，天啊！我終於跑完這地表最硬的馬拉松！而且是很神經的扮裝跑完超馬，有想哭的感覺，因為四圈跑下來真的好累…

收拾起想哭的心情，準備跑完最後的800公尺，後面的路線是下坡加平地，那就加速跑吧！剩下的力氣都用出來吧！才能不辜負「馬場最速蜘蛛人」的自號~XD

https://www.facebook.com/100000585491058/videos/pcb.4344452515584222/4344452342250906

就這樣拔腿狂奔，以四分速初的跑速衝進終點，感謝在終點拱門幫我加油的馬祖居民以及跑友，真的揪甘心！

最終以7小時5分27秒，總名次第42名，男生第31名，分組第3，完成了蜘蛛人扮裝跑外島第三馬-馬祖北竿硬地超級馬拉松50公里！

為了拿限量風衣跟馬祖紀念酒，真的好辛苦啊~XD

Round 1：戰鬥模式-1小時11分53秒Round 2：輕鬆模式-1小時33分36秒Round 3：頹廢模式-2小時01分52秒Round 4：厭世模式-2小時18分06秒

#外島第三馬達成#馬場最速蜘蛛人#地表最硬蜘蛛人#第50馬#堅持到底