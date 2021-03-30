跑步知識／淺談伸展-收縮循環 (SSC)

生活中的「走」、「跑」和「跳」中，肌肉會被拉長 ( 離心階段 )，然後因要發力而收縮 ( 向心階段 )。這類離心與向心收縮不斷接續進行的機制稱為「伸展–收縮循環」( SSC )。我們想要增加爆發力，就必須要加速這個循環的過程。這個循環的速度越快我們就跳得越高、跑得越快。

離心階段 ( Eccentric )

肢體在下降時，肌肉組織被越拉越長，這就是所謂的「離心階段」。快速地伸展可以有效地增加「牽張反射」 ( Stretch Reflex )。反之，緩慢地下降會減少牽張反射和保持機械性負荷。而日常作體能訓練應多以緩慢的速度來進行離心階段，從而達至理想地提升力量的效果。

攤還期 ( Amortization Phase )

而在整個動作的最底部，當肌肉被拉到最長時，腦部會透過神經發送信息令肌肉收縮。當動作到底部並停止並準備用力時會稱為「攤還期」。在這個階段會產生「牽張反射」，增力向心階段的力量。攤還期太久或是之間有明顯的停頓時，會導致離心階段儲存的彈性能量被肌肉和其他組織吸收。

向心階段 ( Conectric )

向心階段與離心階段相反，它是指肌肉縮短的過程。當收縮的力比自身或負重器材還要大時，肌肉就會縮短。例如，我們在跑步時，其中一邊臀大肌肌肉收縮，使腳能用力向地面發力，我們從而能往前推進。由於肌肉有彈性的關係，只要減少攤還期的時間，就能借取更多肌肉被拉長的力來進行收縮。令運動員發力時表現得更好更省力。而當跑者每一步都能省力時，比賽就能慢慢拋離對手了，反之亦然。

參考資料：

Volsports https://volsports.co/blog/2019/01/04/muscle-2/

Science for Sports scienceforsports.com/

---------------------------------------

Facebook: 凱濤的跑步與生活

Instagram: htdennis_running