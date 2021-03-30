快訊

美疫情再惡化！CDC主任：我害怕「世界末日」恐將到來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跑步知識／淺談伸展-收縮循環 (SSC)

運動筆記 / 凱濤的跑步與生活

生活中的「走」、「跑」和「跳」中，肌肉會被拉長 ( 離心階段 )，然後因要發力而收縮 ( 向心階段 )。這類離心與向心收縮不斷接續進行的機制稱為「伸展–收縮循環」( SSC )。我們想要增加爆發力，就必須要加速這個循環的過程。這個循環的速度越快我們就跳得越高、跑得越快。

離心階段 ( Eccentric )

肢體在下降時，肌肉組織被越拉越長，這就是所謂的「離心階段」。快速地伸展可以有效地增加「牽張反射」 ( Stretch Reflex )。反之，緩慢地下降會減少牽張反射和保持機械性負荷。而日常作體能訓練應多以緩慢的速度來進行離心階段，從而達至理想地提升力量的效果。  

攤還期 ( Amortization Phase )

而在整個動作的最底部，當肌肉被拉到最長時，腦部會透過神經發送信息令肌肉收縮。當動作到底部並停止並準備用力時會稱為「攤還期」。在這個階段會產生「牽張反射」，增力向心階段的力量。攤還期太久或是之間有明顯的停頓時，會導致離心階段儲存的彈性能量被肌肉和其他組織吸收。 

向心階段 ( Conectric )

向心階段與離心階段相反，它是指肌肉縮短的過程。當收縮的力比自身或負重器材還要大時，肌肉就會縮短。例如，我們在跑步時，其中一邊臀大肌肌肉收縮，使腳能用力向地面發力，我們從而能往前推進。由於肌肉有彈性的關係，只要減少攤還期的時間，就能借取更多肌肉被拉長的力來進行收縮。令運動員發力時表現得更好更省力。而當跑者每一步都能省力時，比賽就能慢慢拋離對手了，反之亦然。

參考資料：

Volsports https://volsports.co/blog/2019/01/04/muscle-2/

Science for Sports scienceforsports.com/

---------------------------------------

Facebook: 凱濤的跑步與生活

Instagram: htdennis_running

相關新聞

跑步知識／淺談伸展-收縮循環 (SSC)

生活中的「走」、「跑」和「跳」中，肌肉會被拉長 ( 離心階段 )，然後因要發力而收縮 ( 向心階段 )。這類離心與向心收縮不斷接續進行的機制稱為「伸展–收縮循環」( SSC )。我們想要增加爆發力，就

賽事心得／馬祖北竿硬地超級馬拉松 真的有夠硬的

如果你想體驗一場極度厭世的超馬，歡迎報名「馬祖北竿硬地超級馬拉松」！ 「硬、硬、硬、硬」！賽事一圈12.5公里，總共要跑四圈，隨著體能下滑跟肌肉運動後的痠痛，每一圈都很硬，而且感覺越來越硬…

賽事心得／大甲Bobi Run 第一次當贊助選手就上手

想到贊助選手就想到Nike和愛迪達？沒有啦，是我贊助他們好嗎？公司有出一款鎮瀾宮聯名的睡睡平安枕，問幾個同仁有沒有興趣參加大甲Bobi Run，只要穿上指定服裝跑完就可以，這麼好康，我們幾個當然沒問題

跑步小品／淺析禁鞋之爭議

年輕時，我會質疑：穿著「釘鞋」所造出的成績，應否列入在正式的紀錄中？原因是，我認為人類本來是沒有「爪」，而在腳底上加上相近的東西。這到底還是不是「人」單憑自己的能力而造出的時間？ 近年，各大品牌

日本人跑遍台灣／神岡馬神豐馬拉松 跑錯路了怎辦？

我今天參加 「2021 神岡馬神豐國際同濟會全國馬拉松」的22k。起跑前，我看到盧家暉（半馬PB 81分！）穿著「Tomo背心」，太感動了！我們穿著一樣的背心，看起來就好像兄弟！但我也發現周遭有很多高

賽事心得／XTERRA-28km全記錄 讓你感受南台灣的熱情

這一場賽事是去年留下來的 去年因為疫情取消 本來想說希望可以降組 但是....還是跑28公里 前一夜入住墾丁大街 好吃😋的好玩的都有 一大早到了會場 看到一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。