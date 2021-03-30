跑步小品／淺析禁鞋之爭議
年輕時，我會質疑：穿著「釘鞋」所造出的成績，應否列入在正式的紀錄中？原因是，我認為人類本來是沒有「爪」，而在腳底上加上相近的東西。這到底還是不是「人」單憑自己的能力而造出的時間？
近年，各大品牌不繼推出極具彈性的跑鞋，並標榜以最先進的科技製造，為人類突破極限。鞋，本來就是身體以外的東西。它提供額外的緩震、穩定性，甚至抓地等性能也是無可厚非。
現今，很多跑者不斷追求「更快」的鞋。由最初的 4% 跑鞋，以至有氣墊的釘鞋等等。要快，真的是要靠一對鞋嗎？它們定價愈來愈貴時，這便有意無意地衍生出不公平的現象。當初我其實也「跟風」購入了一對 4% 跑鞋，但隨著各品牌不斷推陳出新，現在我對它們已一曉不通。
我一直覺得科技是有利有弊的，事實是有多時候它都使人們倒退，變得依賴。這個情況甚或蔓延到體育界。更甚的是，很多非資深的跑者還未練出一個「正確」的跑姿前，就購入了這類型的跑鞋。這不但不能借助它的彈性令每一步跑得更遠，其鞋型更會大大增加受傷風險。鞋，有什麼功能也是各大品牌的商業自由。而到底是否過份了，我沒資格去衡量和評價。
出文的原意，只是希望運動風氣會變好；買家能反璞歸真，回歸追求廉價和貨品實用性。
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