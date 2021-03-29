賽事心得／XTERRA-28km全記錄 讓你感受南台灣的熱情

運動筆記 / 嚴玉庭

這一場賽事是去年留下來的

去年因為疫情取消

本來想說希望可以降組

但是....還是跑28公里

前一夜入住墾丁大街

好吃😋的好玩的都有

一大早到了會場

看到一堆高手集結要跑42公里

我都無言啦

由於之前已經有跑過26公里的經驗

自己的盤算是-前4個小時完成✅20公里

後面2個小時以內跑完8公里應該沒問題

原本期待5:30完賽，但是事與願違，最終以5:38:13完賽

42公里的神人7點整起跑

而我28公里8點起跑

重點是42公里跟28公里的關門時間是一樣的

我只能看著42公里的神人，心中燃起無窮盡的敬重及敬仰啊

28公里的跑者8點起跑

前二公里還能🈶️8-9分速，還能有說有笑

沒多久之後，我只能啟動步兵競走模式只能開始快走

超怕自己拐到腳或是像上次一樣摔跤

這一次一樣，因為是醫鐵賽事任務

沿途一樣注意跑者的狀況

遇到一個撲街

當下只能拿起我的生理鹽水幫他消毒

擔心他有狀況，鹽錠再補給給他

今天真的太熱了

我自己也跑不起來

只能一直走路，風景很美

爬高時，真的很喘主辦單位有設關門點，我就這樣慢慢走，維持11-12分速

真的就是4個小時完成✅20公里

後來一度在21.7的關門點想要把自己DNF

因為太熱了，一度頭暈暈厥，超怕上次捐血事件重演

但是那時候還有接近3個小時才會關門

想了想，好唄，休息一下後好一點，ㄟ，那咱們就繼續走吧

沿途冷凍噴劑幫助不少跑者，當降溫劑使用

過了21.7公里後就幾乎沒有上坡

就這樣一路慢慢ㄌㄨ回終點

比預估多8分鐘，5:38:13完賽

此次賽事跟上次相比多了快2公里，但是這次只多了4分鐘，這樣應該算有進步一點點吧

感謝終點等我的伴，知道我很熱，還特地把毛巾弄濕給我，為我帶來吃的喝的，還一路開車送我回家

今天真的好熱，辛苦你等我那麼久，我知道你是關心我的

而你今天也告訴我：你是個意志力很堅強的人

謝謝你願意這樣陪我

我是台南醫護鐵人

@暗黑跑團就是帥

@玉民牙醫

A.官方網站及報導https://www.ironmedic.biz/

B.部落格https://pse.is/HPFP8

C.fb粉絲團https://pse.is/HRKW5

D.封閉性fb社團 https://pse.is/HERHL

E.蝦皮賣場 https://goo.gl/y3oyhM

F.官方LINELINE id: @wrz2678x

G.運動筆記專欄https://goo.gl/gGw6e1

#醫護鐵人#台灣鐵人安全賽事協會#美國印金足Injinji五趾襪#gohiking#運能延力生技鹽動力電解質咀嚼錠#撒隆巴斯#諾狀BCAA#Flipbelt飛力跑運動腰帶#GARMIN

相關新聞

賽事心得／XTERRA-28km全記錄 讓你感受南台灣的熱情

這一場賽事是去年留下來的 去年因為疫情取消 本來想說希望可以降組 但是....還是跑28公里 前一夜入住墾丁大街 好吃😋的好玩的都有 一大早到了會場 看到一

路跑／菁英馬拉松不吃香？福岡馬75年歷史今年畫句點

據日本媒體報導，舉辦有75年歷史之久，曾是全球最快速馬拉松之一的日本福岡馬拉松，將於今年12月5日舉辦最後一屆後取消，令日本跑友都感到不捨。 受到大城市馬拉松的風行，以菁英選手參賽為主的福岡馬拉

跑步知識／遵守3原則 讓運動成為「有效運動」輕鬆瘦！

Hi 大家好~很多人都會把運動當成減肥的一招。每天都有運動，或是晚餐飯後固定到操場走一個小時。但是感覺好像沒有什麼效果怎麼辦？晚餐後到操場或附近的校園散步，似乎是多數人的「運動」。事實上，這樣子的運動

跑步知識／用愈大力 愈跑得快？

你或許曾也認為，只要肌力量愈大，「最大速度」就能愈快了。不論練習距離的長短，提升「最大速度」無疑是跑者們都應該要做到的事。它關鍵地影響完成練習的難度與練習質素。然而，有很多跑者閒時也會進健身房/家中做

賽事心得／古都馬拉松 遇上突發狀況的跑者

一起跑順順的跑 雖然腳🦶有點不舒服 還過得去 前10公里以不到70分鐘跑完 還邊跑邊照相📷哈拉 輕鬆自在 在10.5公里補給站一直狂噴噴劑 休息超過5分鐘 原本要繼續往前邁進 沒

路跑／跟著戴資穎開跑 Wings For Life5月9日登場

由「Wings For Life 脊髓損傷研究基金會」主辦的「Wings For Life全球路跑」，是一場沒有終點，與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。