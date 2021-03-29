賽事心得／XTERRA-28km全記錄 讓你感受南台灣的熱情

這一場賽事是去年留下來的

去年因為疫情取消

本來想說希望可以降組

但是....還是跑28公里

前一夜入住墾丁大街

好吃😋的好玩的都有

一大早到了會場

看到一堆高手集結要跑42公里

我都無言啦

由於之前已經有跑過26公里的經驗

自己的盤算是-前4個小時完成✅20公里

後面2個小時以內跑完8公里應該沒問題

原本期待5:30完賽，但是事與願違，最終以5:38:13完賽

42公里的神人7點整起跑

而我28公里8點起跑

重點是42公里跟28公里的關門時間是一樣的

我只能看著42公里的神人，心中燃起無窮盡的敬重及敬仰啊

28公里的跑者8點起跑

前二公里還能🈶️8-9分速，還能有說有笑

沒多久之後，我只能啟動步兵競走模式只能開始快走

超怕自己拐到腳或是像上次一樣摔跤

這一次一樣，因為是醫鐵賽事任務

沿途一樣注意跑者的狀況

遇到一個撲街

當下只能拿起我的生理鹽水幫他消毒

擔心他有狀況，鹽錠再補給給他

今天真的太熱了

我自己也跑不起來

只能一直走路，風景很美

爬高時，真的很喘主辦單位有設關門點，我就這樣慢慢走，維持11-12分速

真的就是4個小時完成✅20公里

後來一度在21.7的關門點想要把自己DNF

因為太熱了，一度頭暈暈厥，超怕上次捐血事件重演

但是那時候還有接近3個小時才會關門

想了想，好唄，休息一下後好一點，ㄟ，那咱們就繼續走吧

沿途冷凍噴劑幫助不少跑者，當降溫劑使用

過了21.7公里後就幾乎沒有上坡

就這樣一路慢慢ㄌㄨ回終點

比預估多8分鐘，5:38:13完賽

此次賽事跟上次相比多了快2公里，但是這次只多了4分鐘，這樣應該算有進步一點點吧

感謝終點等我的伴，知道我很熱，還特地把毛巾弄濕給我，為我帶來吃的喝的，還一路開車送我回家

今天真的好熱，辛苦你等我那麼久，我知道你是關心我的

而你今天也告訴我：你是個意志力很堅強的人

謝謝你願意這樣陪我

我是台南醫護鐵人

@暗黑跑團就是帥

@玉民牙醫

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