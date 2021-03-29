賽事心得／XTERRA-28km全記錄 讓你感受南台灣的熱情
這一場賽事是去年留下來的
去年因為疫情取消
本來想說希望可以降組
但是....還是跑28公里
前一夜入住墾丁大街
好吃😋的好玩的都有
一大早到了會場
看到一堆高手集結要跑42公里
我都無言啦
由於之前已經有跑過26公里的經驗
自己的盤算是-前4個小時完成✅20公里
後面2個小時以內跑完8公里應該沒問題
原本期待5:30完賽，但是事與願違，最終以5:38:13完賽
42公里的神人7點整起跑
而我28公里8點起跑
重點是42公里跟28公里的關門時間是一樣的
我只能看著42公里的神人，心中燃起無窮盡的敬重及敬仰啊
28公里的跑者8點起跑
前二公里還能🈶️8-9分速，還能有說有笑
沒多久之後，我只能啟動步兵競走模式只能開始快走
超怕自己拐到腳或是像上次一樣摔跤
這一次一樣，因為是醫鐵賽事任務
沿途一樣注意跑者的狀況
遇到一個撲街
當下只能拿起我的生理鹽水幫他消毒
擔心他有狀況，鹽錠再補給給他
今天真的太熱了
我自己也跑不起來
只能一直走路，風景很美
爬高時，真的很喘主辦單位有設關門點，我就這樣慢慢走，維持11-12分速
真的就是4個小時完成✅20公里
後來一度在21.7的關門點想要把自己DNF
因為太熱了，一度頭暈暈厥，超怕上次捐血事件重演
但是那時候還有接近3個小時才會關門
想了想，好唄，休息一下後好一點，ㄟ，那咱們就繼續走吧
沿途冷凍噴劑幫助不少跑者，當降溫劑使用
過了21.7公里後就幾乎沒有上坡
就這樣一路慢慢ㄌㄨ回終點
比預估多8分鐘，5:38:13完賽
此次賽事跟上次相比多了快2公里，但是這次只多了4分鐘，這樣應該算有進步一點點吧
感謝終點等我的伴，知道我很熱，還特地把毛巾弄濕給我，為我帶來吃的喝的，還一路開車送我回家
今天真的好熱，辛苦你等我那麼久，我知道你是關心我的
而你今天也告訴我：你是個意志力很堅強的人
謝謝你願意這樣陪我
我是台南醫護鐵人
@暗黑跑團就是帥
@玉民牙醫
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