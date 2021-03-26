路跑／菁英馬拉松不吃香？福岡馬75年歷史今年畫句點

據日本媒體報導，舉辦有75年歷史之久，曾是全球最快速馬拉松之一的日本福岡馬拉松，將於今年12月5日舉辦最後一屆後取消，令日本跑友都感到不捨。

受到大城市馬拉松的風行，以菁英選手參賽為主的福岡馬拉松，終究不敵經費因素，日本田徑協會今天正式宣布，今年第75屆比賽將是最後一屆。

福岡馬參賽標準嚴格，男選手至少要有2小時35分的實力，不過，也由於是高手級的競爭，也讓其成為世界最快速馬拉松之一，曾兩度產生世界紀錄，2009年衣索比亞選手以2小時05分18秒創下賽會最佳成績。

福岡馬拉松創立於1947年，為紀念三度參加奧運馬拉松的日本人金栗四三的功績，在他家鄉福岡創立這場馬拉松賽會。由於福岡馬拉松一直堅持採菁英選手比賽，無法像大型城市馬數萬人參賽況，在經費贊助不濟下，最終只能畫下句點。