賽事心得／古都馬拉松 遇上突發狀況的跑者
一起跑順順的跑
雖然腳🦶有點不舒服
還過得去
前10公里以不到70分鐘跑完
還邊跑邊照相📷哈拉
輕鬆自在
在10.5公里補給站一直狂噴噴劑
休息超過5分鐘
原本要繼續往前邁進
沒想到過10.5公里的補給站不到500公尺
就看到一個路邊坐著休息的跑者
立馬過去看他的狀況￼
發現他全身冒冷汗
而且脈搏跟呼吸很淺
臉色跟嘴唇都是發白￼￼￼￼
當下跟他的朋友說
我們評估他不適合再跑步了
立馬給予一顆鹽錠跟協助擦拭身體
立刻call大會的救護人員
機巡過來
協助生命徵象跟血氧的監測
BP86/67偏低、血氧94，
告知跑者回終點休息吧
處理完之後
今天很多的跑者都有協助用到噴劑
而古都馬拉松特色
當然吃飽再走
剩下不到10公里
當然沿路吃喝、打招呼🙋跟哈拉
最後不到2公里的時候還遇到那一個身體不適跑者的朋友
剛好趁機跟他提了一下
雖然他說那個朋友有5公里10公里在跑￼￼
但是我還是要說這是21公里
不是開玩笑的￼
路一直都在
身體好一點再來
不要跟自己的身體開玩笑
今天真的遇到好多人喔
Lu Jie Jin陳妡瑜車神陳偉倫蕭佳純林逸儒夢幻精靈蔡汶珈文龍...........
族繁不及備載
沒有打到招呼的就原諒我唄
還被夢幻精靈說：我都在這裡吃快30分鐘了
呃........
沒辦法👐
事情多ㄇㄟ
今天真的玩很大
手錶⌚️成績2:48
大會成績3:11
跟醫護夥伴說
下次歡迎👏👏大家再來古都馬拉松
歡樂跑、吃一路
當然爾
跑完直接去健身房
上BC
該上的課還是要去上
#今年二個獎牌
#路一直都在
#醫護鐵人
#今天背包裝滿了
#吃好吃🈵️的概念
#恭喜暗黑跑團！跑就是要帥！（Ma Wei zheng）好多朋友上凸台
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