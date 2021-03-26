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賽事心得／古都馬拉松 遇上突發狀況的跑者

運動筆記 / 嚴玉庭

一起跑順順的跑

雖然腳🦶有點不舒服

還過得去

前10公里以不到70分鐘跑完

還邊跑邊照相📷哈拉

輕鬆自在

在10.5公里補給站一直狂噴噴劑

休息超過5分鐘

原本要繼續往前邁進

沒想到過10.5公里的補給站不到500公尺

就看到一個路邊坐著休息的跑者

立馬過去看他的狀況￼

發現他全身冒冷汗

而且脈搏跟呼吸很淺

臉色跟嘴唇都是發白￼￼￼￼

當下跟他的朋友說

我們評估他不適合再跑步了

立馬給予一顆鹽錠跟協助擦拭身體

立刻call大會的救護人員

機巡過來

協助生命徵象跟血氧的監測

BP86/67偏低、血氧94，

告知跑者回終點休息吧

處理完之後

今天很多的跑者都有協助用到噴劑

而古都馬拉松特色

當然吃飽再走

剩下不到10公里

當然沿路吃喝、打招呼🙋跟哈拉

最後不到2公里的時候還遇到那一個身體不適跑者的朋友

剛好趁機跟他提了一下

雖然他說那個朋友有5公里10公里在跑￼￼

但是我還是要說這是21公里

不是開玩笑的￼

路一直都在

身體好一點再來

不要跟自己的身體開玩笑

今天真的遇到好多人喔

Lu Jie Jin陳妡瑜車神陳偉倫蕭佳純林逸儒夢幻精靈蔡汶珈文龍...........

族繁不及備載

沒有打到招呼的就原諒我唄

還被夢幻精靈說：我都在這裡吃快30分鐘了

呃........

沒辦法👐

事情多ㄇㄟ

今天真的玩很大

手錶⌚️成績2:48

大會成績3:11

跟醫護夥伴說

下次歡迎👏👏大家再來古都馬拉松

歡樂跑、吃一路

當然爾

跑完直接去健身房

上BC

該上的課還是要去上

#今年二個獎牌

#路一直都在

#醫護鐵人

#今天背包裝滿了

#吃好吃🈵️的概念

#恭喜暗黑跑團！跑就是要帥！（Ma Wei zheng）好多朋友上凸台

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