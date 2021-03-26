跑步知識／遵守3原則 讓運動成為「有效運動」輕鬆瘦！

Hi 大家好~很多人都會把運動當成減肥的一招。每天都有運動，或是晚餐飯後固定到操場走一個小時。但是感覺好像沒有什麼效果怎麼辦？晚餐後到操場或附近的校園散步，似乎是多數人的「運動」。事實上，這樣子的運動量對大多數人來說都是不夠的。這樣的運動效果，頂多是消耗一些多餘的熱量，只比坐在沙發上看電視好一點而已。想要瘦身、促進身體的健康，維持骨骼與關節的功能，就需要讓運動成為有效運動！

如何讓運動成為「有效運動」？遵守三原則

三個原則，分別是: 「相對高強度」、「種類多變化」、以及「功能性運動」。

原則1.相對高強度

高強度運動並不是要像運動員一樣橫衝直撞打藍球。這裡所謂的「相對」高強度是以「相對個人的身體狀況」來決定，每個人不一樣。如果您平常沒有在運動，只要稍微走快一點，可能就已經達到「相對高強度」了。所謂的「相對高強度」，就是指在運動的時候，您要保持「覺得有一點點吃力，但是還不至於不舒服」的狀態，這樣才能促進身體的新陳代謝，有益心肺功能，並且燃燒脂肪。以健走為例，如果走了20分鐘都還不覺得「有點喘」，沒有流汗，這樣的強度是不夠的。您可以考慮「加大步伐」或「加快速度」。我比較推薦「加大步伐」，因為加大步伐可以招喚更多肌肉來出力，比增加時間或距離都來得有運動效果。

運動是否有效如何測量？可以參考最大心跳速率(MHR)。最大心跳速率(MHR)是衡量運動強度的重要指標，主要功能在於評估身體對於目前運動強度的適應能力。如果您有穿戴式的心率裝置，例如運動手錶，可以用「每分鐘心跳數」來估計運動的強度。一般來說，每個年齡的「最大心跳數」大約是220減掉年齡。心跳如果達到最大心跳數的60 – 80%就屬於相對高強度。 例如60歲的老李，其每分鐘最大心跳數是：220 – 60 = 160 下想要達到「相對高強度」的運動標準，運動時的心跳要維持在:160 x (60 ~80%) = 96 ~ 128 下

原則2.種類多變化

沒有一種運動可以訓練到全身所有的肌肉。也沒有一種運動可以同時訓練全身的肌力、肌耐力、爆發力、心肺功能以及柔軟度。所以要讓身體的素質全方位改善，就是盡可能嘗試各種不同的運動。這個觀念類似「盡量吃更多種類的食物以攝取各類營養素」。在能力所及嘗試各種不同的運動，您可以發現運動的效果會更好。 例如每天健走的老李，可以改成週一、週三健走，週二、週四改打太極拳，週末可以騎腳踏車出遊。夏天可以到游泳池游泳或在水中運動，冬天可以參加社區瑜珈班，伸展筋骨。每一項運動都有基本動作，在運動之前，需要衡量自身的經驗以及能力，循序漸進、按步就班。

原則3.功能性運動

功能性運動最簡單易懂的定義就是: 這個運動可以「增進您日常生活的功能」，就叫做功能性運動。例如「深蹲」或太極拳的蹲馬步，所用到的肌肉就從椅子上站起來所需用到的肌肉。(所以別再說您年紀大，不適合深蹲了，您不會希望以後坐著站不起來吧?)而火箭推就是「從地上把東西拿起來再放到比較高的櫃子上」的動作。 這些動作大部分都是多關節的動作，不但有益於骨骼肌肉的強健，還可以增加神經系統對肌肉的控制，維持良好的生活功能，避免年老後生活上的依賴。有些書上所列的「單關節運動」並非不能做，而是運動效益較差。例如拿啞鈴訓練二頭彎舉。這個動作僅有肘關節活動，日常生活中要用到的機會就比較少。日常動作大多是許多關節一起活動，由許多肌群一起協同運動，所以一起訓練會更有效率。運動不只是訓練肌力，同時訓練協調性、穩定性、神經控制也很重要。

療日子小叮嚀：掌握3個讓運動有效的原則1.相對高強度2.種類多變化3.功能性運動並且根據自己的自身能力循序漸進，讓運動成為習慣的一部分，才能健康老化。

資料來源：https://www.healingdaily.com.tw/articles/%E6%9C%89%E6%95%88%E9%81%8B%E5%8B%95-%E9%81%8B%E5%8B%95%E5%81%A5%E8%BA%AB/