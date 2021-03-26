跑步知識／用愈大力 愈跑得快？

你或許曾也認為，只要肌力量愈大，「最大速度」就能愈快了。不論練習距離的長短，提升「最大速度」無疑是跑者們都應該要做到的事。它關鍵地影響完成練習的難度與練習質素。然而，有很多跑者閒時也會進健身房/家中做一些體能訓練來增強肌力，務求提升跑步的表現。可是，大家要注意的是，我們不能盲目地不斷增強肌力。爆發力的物理公式是「 Power = Force x Velocity 」，即「爆發力」等於「力量」乘以「速度」。因此，力量提升只是其中一環。建基於此，我們是否也應該無止境地增強負重呢？當然不應該。

因為從 Force-Velocity Curve 的圖表中可看到，當力量增大、速度便會下降，速度上升、力量就會變小。因此跑者們要明白到過份地增大肌力，會令速度流失，過份的負重訓練反而會令跑步的表現下降，訓練時應因時制宜，絕不能無止境地提升力量。比如說，你不可能看到一個舉重的運動員跑得很快吧？

由於爆發力的訓練過程中，我們會盡可能去追求「快速」與「大力」，這意味著你能承受的阻力重量會受到一定限制，所以選擇的重量不能太重，否則就會讓你的動作會愈來愈慢，變成「慢速舉起大重量」的情形。舉例說，如跑者缺乏力量，但速度快，那麼就應該花費更多時間訓練「力量的基礎」，從而慢慢使圖表的曲線向右移動。往後我會再為大家介紹適合長跑人士的肌力訓練，和訓練的組數與次數。

資料參考: Science for Sport www.scienceforsport.com

Facebook: 凱濤的跑步與生活

Instagram: htdennis_running