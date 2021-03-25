賽事心得／南橫超級馬拉松 9:53:16順利完賽

西瓜配上鹽巴是我解抽筋的秘密武器。

終於.....可以到 向陽

了比賽前幾周心裡一直重複這這句話，看著最近鮮少下雨的天氣預報，這次是穩了，天候穩定橫貫公路被落石坍塝中斷的機率應該是沒有了。沒跑到過向陽的，不算是跑過南橫超級馬拉松。這不知道是誰留下來的鬼話 (但我是信了)。我就是想要跑到向陽，關門也沒關係，要完整的體驗向陽的雲海和南橫之美，跑步就要跑在美的地方，不然去跑步機上跑就好。

賽前練習篇

120公里的路線不是開玩笑的硬，連續上坡超過兩千，當然山路一定要好好練一下。小年夜下午，約了金山的裁神，跟我從天祥寶塔起跑，經過風櫃嘴，在上到中社路頂，最後回到劍南路的美麗華。雖然才短短35公里，但累積爬升有900公尺左右，拿來當開始練山路的熱身跑很合適。給這路線一個給掰的簡稱，叫它天中劍好了 (鼓掌)。

賽前兩周，約好友來跑差不多的路線。 劍南路起跑，上中社路頂，上風櫃嘴，下靈泉寺，最後折返劍南路。 這條路線大家就比較知道，靈中劍 (但這不是我取的路線了)。里程大約是一個全程馬拉松，但爬升累積到1200公尺，算是非常硬而且有效率的路線。

為了要模擬直攻向陽的強度，我在中間折返跑了很多次，最後湊到47公里 累積1400公尺的爬升才停下來，準備比賽的到來。

慘烈的賽前路線更改

比賽前兩天，FB上面傳來陣陣的哀號遍野，比賽路線真的又改了，理由是比賽當天後段需要修路。 知道消息時不知所措，我的向陽又不見了，更誇張的是，竟然30K的天龍就要折返。當下馬上發訊息給好友們問看看要不要放棄比賽跟我去跑台東旅算了，來個縣道197 + 9號公路一圈大滿貫112K，但是當然是沒人理我，只要收起眼淚，摸摸鼻子一個人默默去坐火車，前往那個又是要我折返跑到死的關山車站 啊嗚。

一個人坐火車到台東還真的很舒服，吃著便當，喝個啤酒，加上沿路的美景，跑步的旅行最棒了。

前夜祭

六點半到了關山後，簡單吃個便當，盥洗後，不到八點超神人室友差不多要休息了。平常都是一兩點才睡得我，怕吵到室友休息馬上轉移陣地，另一個酒 池 X 林 的房間願意收留了我，大夥喝著啤酒，配著鹹酥雞，竟然還有一堆蛋糕，開心的前夜祭在歡笑中到了十點結束，不知道灌了多少啤酒入肚，暈暈的回房睡覺。但.....我淺眠的我還是睡不著啊，翻到了一點多才睡著。

三點二十分，室友硬是把我挖起來，說要快起來啊，要比賽了。我嚇得趕緊跳起，塞了兩顆小小的可頌麵包和一杯牛奶，快速換裝後趕到會場，就要開賽了，但我頭還在暈啊啊啊啊。

起跑了

黑漆漆的跑在不熟悉的道路上，雖然很熱鬧，但我還是很想睡覺，體感好像五分多在跑，時間上只有六分速以上，沒睡覺真的跑不動。沒帶頭燈的我有些路段真的超級暗的，只好加緊腳步跟著有頭燈的跑友一起前進。起跑天氣不太好，太陽好晚才出來，跑了二十幾公里才天亮，看到美麗的南橫峽谷，精神為之一振，好美喔，太陽可以再大一點嗎？我需要太陽能充電。 27公里總一已經折返，好可怕的速度。照往常折返前開始算算看我是第幾名，算到50後算不下去了，就慢慢跑吧，不管名次了。

偷壞朋友的圖來用，南橫真美耶

身體的逆襲

不知道為捨摸，前面都是慢慢地跑，竟然32公里開始雙腳的股四頭肌內側都開始脹了起來，越跑越僵硬，膝蓋隱隱作痛。完蛋了，抽 筋 了，天啊也太快了吧，我記得都有喝舒跑啊？早餐只吃甜的ア還是酒喝太多ア鹽分沿路攝取嚴重不足，嚇得我馬上把身上的舒跑一乾而盡，下個補給站狂吃鹽巴。加上放慢一點速度下坡，到了四十公里後症狀已經好轉，但還是站站補鹽(配西瓜)，再抽一次就不用玩了。

路上的壞朋友實在太多，抽筋的銼樣還是被照了下來。話說這碗辣椒湯還滿對味的，喝完暖暖的。

50-70K 第二次上坡

50K前我再數了一次我的名次，鴨戶~ 有進步耶，提升到3X名(容易滿足)，代表我還跑的不會太差，接下來的上坡是我的強項，一個一個慢慢追，今天就是穩穩地跑，看到 妹 絕對不能暴衝為首要原則，跑自己的。68K第二次的天龍到了，朝思暮想的滷肉飯終於上菜，邊走邊上坡邊吃。加上豆腐乳真的是美味極了，南橫超馬除了向陽以外，最重要的就是天龍滷肉飯 (一定要加註打星星)了。邊跑邊吃的矬樣被路上兩位不認識的60K妹笑著叫我等等再來一碗，真是尷尬，邊跑邊吃是超馬美德妳們懂不懂啊？

為捨麼我沒吃兩碗呢？真是這次超馬的最大遺憾。

要準備最後的30K

喝了自己轉換帶的蠻牛和雞精，準備最後的下坡，我還是跑的保守，因為兩腳前面抽完筋的陰影還在，要尊重一下雙腳，順順的五分半左右的下坡。跑到這邊，沿路跑友很少了，幾乎沒有人刷我卡，我也刷不到卡，就一個人孤單的穩定下坡好幾公里。但在75K的時候，女總二以四分半的高速刷過我(一陣風...咻~)，我想追上去但無能為力，頂多拉到五分我的腳就在抗議，心想怎摸會有人在75K還能放速度下坡，只能看著美腿遠去。

85公里左右遇到大佳的神人玉米，兩個人邊走邊討論起被美腿刷卡的慘痛經驗，羞愧得無地自容，相互勉勵後我就先兩腳開開的先開了出去，此時不開待何時開啊。速度就稍為的提升到5:30，我的全開就是這樣不要懷疑，看著路旁綠油油的稻田心情好了起來，我還是喜歡跑在田邊，就這樣一路開回終點。

終點前2.5公里真的好開心啊!!

結語

雖然到不了向陽，但至少我吃了好吃的滷肉飯，沿路峽谷美景和最後的大片稻田，也達成了人生第一次的十小時完賽，重點是有把妹刷回來。老婆回家問我，我放你兩天假去台東爽你有到底有沒有給我盡力跑？我只能摸摸鼻子回答：啊我只記得前面在睡，中間在抽筋，後面被美腿刷卡，然後就進終點了。

2020/2021南橫超級馬拉松100公里，9:53:16 順利完賽 ~~