訓練心得／曙光女子限定 賽道模擬訓練
本活動以「女生跑者」為核心，從女生跑者的需求出發，當曙光升起時一起奔跑吧，4/11的日子越翻越近，牽起身邊的好姐妹，我們知道，即將迎接的是更好的自己！4/2 （五）7：00 將針對女子路跑賽，來為女孩們準備賽前模擬配速，透過賽前的模擬賽道，幫助賽事意象訓練，Akebono 曙光陪伴妳，一起揮灑汗水貫徹妳的努力。
活動內容📍
集合地點：明水路大直橋下（明水路河濱內）
集合時間：7：00活動時間：7：00～9：30
總里程：11km
💡本活動為女子限定
活動人數限量100人，額滿截止報名。
(集合地點-明水路大直橋河濱內)
活動路線：起點-大直橋（河濱內）➡️ 基16號水門（半馬進河濱）➡️ 麥帥一橋（上/下橋） ➡️ 迎風狗河濱公園➡️. 終點-大佳河濱公園（彩虹步道）。 水站補給：麥帥一橋（基五號疏散門）
配速列車長
活動贊助商
《32Gi Taiwan》跑者補給飲品《艾多曬》女孩必要的防曬《睿新醫電》練跑後雷射恢復《御膳坊》口袋保溫杯 （報名前三十名限量贈送，活動前三天將於群組公佈，當天現場領取未到視同放棄）
活動須知注意事項
1.本活動為女生限定，報到時須出示身份證件。
2.報到程序將在課程前15分鐘開始，請至少在課程前5分鐘到達並完成報到。
3.請穿著適合跑步的服飾與鞋款，現場將提供寄物服務（詳細事項請至活動權益1-2）。
4.請配合跑步路線及交通工作人員的引導，並注意過往車輛與行人，以確保自身安全。
5.請跑友於活動前食用好消化碳水化合物避免低血糖。
6.活動現場將提供水與補給飲品可自備水壺裝取。
7.本活動呼應環保請自備環保杯。
活動報名資料連結：https://forms.gle/R1zDyQYL8vPSMS5P7
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言