訓練心得／曙光女子限定 賽道模擬訓練

本活動以「女生跑者」為核心，從女生跑者的需求出發，當曙光升起時一起奔跑吧，4/11的日子越翻越近，牽起身邊的好姐妹，我們知道，即將迎接的是更好的自己！4/2 （五）7：00 將針對女子路跑賽，來為女孩們準備賽前模擬配速，透過賽前的模擬賽道，幫助賽事意象訓練，Akebono 曙光陪伴妳，一起揮灑汗水貫徹妳的努力。

活動內容📍

集合地點：明水路大直橋下（明水路河濱內）

集合時間：7：00活動時間：7：00～9：30

總里程：11km

💡本活動為女子限定

活動人數限量100人，額滿截止報名。

(集合地點-明水路大直橋河濱內)

活動路線：起點-大直橋（河濱內）➡️ 基16號水門（半馬進河濱）➡️ 麥帥一橋（上/下橋） ➡️ 迎風狗河濱公園➡️. 終點-大佳河濱公園（彩虹步道）。 水站補給：麥帥一橋（基五號疏散門）

配速列車長

活動贊助商

《32Gi Taiwan》跑者補給飲品《艾多曬》女孩必要的防曬《睿新醫電》練跑後雷射恢復《御膳坊》口袋保溫杯 （報名前三十名限量贈送，活動前三天將於群組公佈，當天現場領取未到視同放棄）

活動須知注意事項

1.本活動為女生限定，報到時須出示身份證件。

2.報到程序將在課程前15分鐘開始，請至少在課程前5分鐘到達並完成報到。

3.請穿著適合跑步的服飾與鞋款，現場將提供寄物服務（詳細事項請至活動權益1-2）。

4.請配合跑步路線及交通工作人員的引導，並注意過往車輛與行人，以確保自身安全。

5.請跑友於活動前食用好消化碳水化合物避免低血糖。

6.活動現場將提供水與補給飲品可自備水壺裝取。

7.本活動呼應環保請自備環保杯。

活動報名資料連結：https://forms.gle/R1zDyQYL8vPSMS5P7