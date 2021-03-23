日本人跑遍台灣／ZEPRO RUN 半馬-嘉義場 猛追總三！

我今天參加 「ZEPRO RUN全國半程馬拉松-嘉義場」的10k。我喜歡嘉義。大家都非常親切又熱情！然後有雞肉飯！上次我來ZEPRO嘉義場也超好玩！因爲ZEPRO是嘉義來的？！~https://www.youtube.com/watch?v=5wuYO01RkGg

在嘉義市立體育場熱身時，很多朋友們找我一起拍照，我很開心。而且ZEPRO的社長向嘉義市長介紹我！黄敏恵市長幫我加油，對我的Gopro揮揮手。市長人真好！然後，很多新聞媒體採訪我！看到很多鏡頭，太感動了！謝謝ZEPRO社長！

這裡我看到一個新聞 https://www.epochtimes.com/gb/21/3/21/n12825383.htm

起跑前我吃了 #紅牛聰勁 的BCAA和聰勁Energy Gel能量膠，希望它能補充我比賽後面所的體力。今天我穿#AquaFeb 贊助的alphafly (https://youtu.be/2pR6tEGA8yo)。在起跑點，我看到很多高手們。今天有可能我不能上台，所以我要努力一下。起跑後，很多年輕人衝出去。然後一開始有上坡。我落後，大概在第15-20名。怎麽辦！？上坡時我慢慢刷卡幾個人。到三公里，終於上坡結束了！我的比賽也從這邊開始！

接下來的下坡我看到我好朋友小葉子。我加速，但他也很快。所以一直維持差不多的差距。因此，我開始一段追逐他的過程...結果我有追到他嗎？詳情請看影片~ https://youtu.be/_39VjxL3rqk

跑完後，大家排隊跟我拍照。太感動了！謝謝大家，謝謝ZEPRO！ 所以我最喜歡ZEPRO場！謝謝紅牛贊助BCAA，然後，AquaFeb 的鞋子很給力。Aquafeb 有很多跑鞋，運動用品。使用Tomo的專屬折扣碼再享全站95折-TOMOAQ12。大家請看一下 👉🏻https://s.aquafeb.com/NfGZd

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