賽事心得／南橫超級馬拉松 體重88公斤跑100公里！

體驗一下跑100公里是什麼樣子 找了這個最美賽道 沿路風景美 公路地面狀態很好 主辦單位辦第10屆了 經驗豐富 平均4公里就有補給站的南橫超級馬拉松!

這屆因為摩天附近在修路 所以臨時改為跑到30公里天龍飯店附近 下坡20公里再跑上去 就這個20公里有15公里的連續上坡 跑起來很挑戰 尤其第二次上坡是正中午 天氣很熱 一直補水可尿尿還是黃色的

跑了100公里 路上完全看不到有選手亂丟垃圾 大家都很有默契的把垃圾丟在補給站垃圾袋 優質的賽事 優質的選手 值得推薦!

給自己的獎勵就是一個月不跑步!

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體重88公斤的人很多

跑100公里的人也很多

88公斤跑100公里的人就不多了!

這次賽事是去年延期到今天舉行，一年來的疫情許多賽事都取消，練習也怠惰許多，跑量逐月減少，賽前竟然還心存僥倖看是不是會再延期，結果沒有! 雖然有開放線上跑馬，但是既然報名繳錢參加就跑現場比較有趣有氣氛。和Olive搭火車到花蓮開哥的車下來，到了關山載Bruce和Jay去勘查路線，不看還好，看了後反而有壓力，這上下坡太硬了! 心裡有個打算，大不了棄賽，這麼一想也就放鬆許多。住的民宿是一年前就訂好的，早上兩點醒來吃一個飯糰再睡到三點起來著裝，走過去會場天后宮只有250 公尺。

限時15個小時，4點起跑，一片漆黑有些路段沒有路燈，只有幾個人帶頭燈，光線還夠大家往前跑。路面平整沒坑洞，跑起來並不覺得累，五點多天就亮了。清晨薄霧下的南橫，風景美、空氣特別清新，透著晨曦跑起來心情輕快極了。只是沒多久就開始上坡。去程30公里，在28.5公里天龍飯店拿轉換包裡的東西，再往前跑1.5公里到折返點；下山跑20公里再上來折返回終點/起點，總共100公里。跑步到今天最多只跑42.195公里，這賽事是個挑戰無誤!

在28.5公里和68.5公里拿到轉換袋後馬上就用擦勞滅抹滿兩腿，瞬間疲憊的肌肉都放鬆了，原本緊繃的狀態減輕許多。帶上山的鹹蛋，菠蘿麵包和巧克力都沒胃口吃。一路上有吃消炎藥和Bcaa，理論上應該是有幫助，尤其吃了4次的表飛鳴讓逐漸感到不舒服的腸胃比較順。佩服那些什麼都沒帶的跑者，他們就只靠沿路的補給站。

第一趟15公里下坡衝很快，有5分速，到山下覺得腳趾甲痛痛的，糟! 應該是瘀青了，第二次下坡就把前端鞋帶綁緊些，腳掌不致往前滑太多，還好沒影響跑步，回來脫鞋，果然四個'勳章'!只好等指甲自己掉下換新。

在50公里折返點聽到有人問大會 '現在120公里改100公里可以嗎?' 大會人員說'來不及了，你要再繼續往前跑!' 看來不是只有我覺得挑戰，還好我只報100公里!沿途每個補給站都停下喝水吃點東西，水量補充應該是足夠，前30公里尿不多都是深黃色，是缺水或是吃能量膠的關係。怕身體有狀況，一直注意尿尿的顏色，後來每一站都會加點鹽在飲料裡面，舒跑加鹽、甘蔗汁也加鹽，不管了! 就是一定要補充足夠的電解質。

因為右膝發炎，參賽前一個月並沒有太多跑量，就用滾輪加強核心，很有用! 跑步的時候覺得身體很穩不會歪掉(也可能是胖吧!)。到70公里時腰開始酸，抹上擦勞滅也注意跑姿後大幅改善，一直到終點就沒再酸痛。

擔心原本發炎的右膝蓋會受傷，綁上臏骨帶跑，尤其下坡衝五分速確實應該擔心，後來覺得卡卡的膝蓋有點痛，就把臏骨帶收起來，下坡膝蓋刻意彎一些，還好沒事!有幾次覺得肚子空，趕緊白飯水餃下肚，餅乾也行，不吃多，餓了會沒力! 吃完跑步還好並不會覺得不舒服，覺得水餃比滷肉飯好吃。

跑累了試著想一些事情來分心，可總是什麼都無法想，無法刻意想任何事只能窮於應付生理上的衝擊。隨時檢視身體狀況並調適，想著下一站要補給什麼吃的和喝的，以維持當下最佳狀態把剩下來的賽程完成不受傷，除了這些，心思就在放空的狀態，這應該是一種專注的訓練吧!

路上遇到一起來跑的Kevin, Bruce和Jay. 跑馬拉松最開心的事就是在路上遇到朋友，疲憊的身心都會暫時解脫，重新出發! Bruce是花甲馬60歲=60公里(那就預計100歲=100公里 哈!)，Jay是60公里以無傷完賽微笑進終點為目標。特別謝謝Kevin(100公里)在跑前的經驗分享，使我了解應該如何準備及跑這個100公里!!

最後剩下10公里時候，心裡計算應該有機會破13小時。下小雨好跑些，腿累了可還有力，沒受傷，只是以現在的狀態可能會來不及，正算計時，一轉彎看到前面的大上坡，心想沒機會了，已經跑了90公里，現在只剩跑走的殘喘力氣，跑的時候儘量用5分半的速度，每跑十步就數一支手指頭，數完20才可以走20步! 一路超過前面的人，沒再被別人超過，表現我堅強的意志力及耐力(226超鐵練來的!) 也確定策略奏效。快接近終點看著手錶上剩700公尺，時間應該來不及，但是地上牌子是寫500公尺，也許還有機會，就開5分速衝進會場……12小時58分57秒 開心!!

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* 謝謝Olive打點大小事、終點照相，最佳啦啦隊 讚!!