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評／萬劍彈vs.天雷500誰比較強？兩岸反跑道武器的對決

賽事心得／南橫超級馬拉松 初百K教會我的事！

運動筆記 / 張華茹

疫情打亂我的2020

跑步人生剛開始的契機是想瘦身，從3K開始報起，從來未想過有一天我會有勇氣報名100K，之所以會報名原本是想在2020年給自己的生日禮物，想趁自己狀態好時試試自己能再跑多遠，原本身心都準備好了，沒想到2020年初爆發武漢肺炎影響全世界，為了減少疫情擴大許多賽事停辦或延期舉行，不能隨心所的跑步，那段期間突然很空虛啊！當2021年確定南橫能舉辦路跑賽事，我決定不降組，我想突破自己的距離看看！

自主南橫情定我的2019

這一年隨行朋友去台東玩，原本只想自主半馬看看，不小心被這遍美景迷住了，當下告訴自己下次初百K一定要報名跑上摩天或向陽，情定南橫想遇見你高眺的面貌。

初百K的滋味

膝傷還未全癒深怕肌耐力不夠又引發足踝舊疾疼痛，賽前我減低跑量減少肌肉疲勞負荷，賽中使用肌貼減少肌肉過度伸展，自備能量補給維持體能與續航力，朋友教戰我，這15小時內若有7小時能跑上50公里，都還有機會用8小時跑走完後50公里，當我跑到50公里時尚未感到舊疾疼痛，大會這次因路況更改動線於六口溫泉台20-179K處折返兩趟，在跑第二趟上坡中膝傷己再隱約求救了，心中的跑馬燈開始閃爍棄與不棄的念頭，心想下坡膝蓋受力更大，我到底要不要拚拚看呢！

未完賽

想挑戰征服這遙遠的距離，有無數的聲音呼喚自己要堅持下去，但最終我還是棄賽了，我該聽身體的聲音，跑量不夠的我不能硬撐讓腳再受傷下去，在跑上最高點六口泡湯處我停下來了，謝謝我這雙腳帶我突破最遠的距離-70公里，很滿足這趟未完賽旅程帶給我的體悟，要有健康的狀態才能一直跑下去！

謝謝親愛的你

謝謝老公支持我且陪我參賽，主動說要當我專屬補給，你穿著一身專業害別人以為你是前導車而我是腫一，別人還拍手叫我加油咧（哈哈哈），謝謝攝影師幫我記錄這最棒的時刻，明天是我們結婚十週年，花錢也要買下這張照片，謝謝你陪伴了我的初百K以及大大小小的賽事，我只能用飛吻表達我對你的.....無限感恩！下個十年又要麻煩你囉！

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