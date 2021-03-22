賽事心得／南橫超馬60K 不離不棄的友情

3/12(五)一早我們從台中出發到關山，謝謝辛苦開車的人生旅伴學宏，一路碧海藍天，還上去多良車站看海，到臺東吃米苔目；下午到天后宮會場領號碼布，跑步銀行各地跑友見面熱鬧滾滾，拍拍照，這種賽前一天領號碼布的感覺比較像出國去比賽，因為疫情延後一年的賽事總算到來，內心其實忐忑不已！

很幸運，我們住在起跑點關山天后宮附近（感謝淑珠姐一年前就幫我們預訂好了），雖然清晨三點半就被麥克風的聲音叫醒了，因為100K及120K組四點起跑。而我們60K、45K組六點才起跑，還可以賴一下床，慢慢輪流盥洗、著裝，還可以不用寄物，不必再排廁所，直接到會場準備起跑，沒有時間壓力，可以更從容，而且今天陰雨天，跑起來很舒服⋯

一路慢慢跑，欣賞台東的田野風光，呼吸著新鮮乾淨的空氣，直到海端進入南橫公路，才開始緩緩上坡，感謝瓊如(雖然一直說交到我這個壞朋友)，但從戀戀桐花、卓蘭到南橫，我們一路互相扶持、留下許多美拍、不離不棄，這場60K過程中，妳一度想在45K就折返，在我的哄騙之下(包括完賽要買珍珠奶茶這條件都說出口了)，總算來到60K的折返點，那是多麼令人振奮的時刻啊，我們已經花了四個半小時，吃完滷肉飯後，再來是緩下坡，還有五個半小時的時間，我們應該可以順利完賽吧？

只是我們從來沒有跑到60K，也不曾練那麼遠，所以最後十幾K幾乎都成了步兵，加上我那號稱可以撐十小時的手錶居然快沒電了，使我莫名焦慮起來，加上瓊如腳長水泡了，碎念著想走著回會場，此時，天空下著雨，我覺得冷，所以一直問瓊如會不會冷，把外套拿出來穿，殊不知其實是：我自己想借妳的外套穿又不好意思說出口！最後2K時，我還是鼓勵著、哄著妳說：我們慢慢跑回終點吧，趕在關門前進終點，很特別，每個跑者都可以衝終點線！

恭喜瓊如，從一年半前的4.5K把妳拐騙開始跑步，到去年妳台北馬4:30完賽，如今也完成超馬60K，像極了一趟馬拉松的奇幻之旅，再接再厲，讓我們一起跑下去！恭喜傷後復出的貴玲，榮獲60K女總九的成績，一路看見妳不屈不撓的復健、回歸，真的令人感動，以後要乖乖收操、放鬆、伸展，避免再受傷噢！

今天賽道上遇到許多跑步銀行的嘎地郎，包括大黑哥，一路合照，由於南橫公路有施工，所以120/100K賽道變成要折返跑兩趟，你可以想像120K的跑者跑60K回到會場還要再跑一趟出去是什麼心情嗎？聽說有人跑完60K就直接進去天后宮跟媽祖懺悔不想跑了。

來挑戰60K之前，覺得自己可以挑戰超馬（似乎很了不起），但來到現場，遇見許多挑戰百K的女孩，真心覺得自己沒什麼了！未來會有勇氣挑戰嗎？我也還不知道！

下過雨的台東關山，雲霧繚繞，好山、好水、好空氣、好舒服、好悠閒！有機會再來慢遊！

20210313南橫超馬60K，平安完賽，平安歸！謝謝規律跑者5421中七組的大家兩年多來的陪伴，彼此的鼓勵，謝謝博克多跑步銀行大黑哥讓我的跑步視野更寬廣了，謝謝淑珠姐、黃大哥超馬夫妻成為我們追隨崇拜的最佳模範，讓我們更勇敢面對各種挑戰！