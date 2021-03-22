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訓練心得／決DUEL萬金石訓練營 平地訓練篇

運動筆記 / 魏小勛

除了一直去跑山路的課程，教練還是偶爾會穿插一些平路的訓練讓你調劑身心~~因為訓練營都要穿著MIZUNO WAVE DUEL NEO這雙鞋，而我也從原本對美津濃鞋款的不熟悉到現在我超級愛這雙鞋~它除了包覆性很好以外，可以帶你去跑各種的地形像是濕滑的或陡斜的山路(可參考:決DUEL萬金石 -2021 MIZUNO WAVE DUEL NEO 山路訓練篇) 都難不倒他，當然各種平地也都非常可以!!!

#台大操場基本功

▲在台大操場，跑步-下肢基本動作

在操場的課程其實讓人又愛又恨~跑步基本動作雖然看似簡單做起來還是很困難的，正確跑步姿勢可以讓你不會受傷而且跑起來更省力，但是因為有些習慣動作沒辦法馬上改變，所以後來我都會在每周課表內容是輕鬆跑的時候來慢慢調整自己的跑姿。

#虐心5K測驗

▲5K測驗之下次我會努力跟上小新哥(後面)

看吧!!用力的衝5K~眼神已平.....真的努力了。下次我一定可以跑更好!!!

▲台大操場團照，對等一下我們就要去測5K了!

#大台北河濱的訓練

▲在圓山河濱拍到漂亮的彩虹

在河濱跑長距離訓練的時候，因為剛下過雨~第一次看到一整條的彩虹超級漂亮，跑在旁邊心情特別好!!今天也就跟著夥伴們順順的跑完訓練了。

▲在圓山河濱跟夥伴們的彩虹照

▲本訓練營之美腿王_展哥(左1)。

▲下雨天穿WAVE DUEL NEO也不會滑。

#跑完一定要收操很重要

跑完步的收操是非常重要的，可以讓你緊繃的肌肉得到舒緩跟放鬆，也比較不會受傷~~這點真的不能忘記

教練說的一定要聽

▲帥氣的光頭教練背影。

▲跑完步的收操也是非常重要的。

▲收操完畢。

#在各種道路一起奔跑的教練們與各位夥伴#

好喜歡跟大家這些日子一起訓練，這15周來每一個周六早晨大家齊心的完成當日訓練，就像是家人一樣的相處，能一起分享很多跑步資訊，大家互相鼓勵加油，當然也會互相吐槽.....，這些滿滿的回憶快樂到忘記其中訓練的辛苦，謝謝大家的陪伴~你們是最棒的。

▲決DUEL萬金石 -- 2021 MIZUNO WAVE DUEL NEO 的優秀教練團及菁英強者們。

萬金石

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