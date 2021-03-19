賽事心得／台北馬拉松 殘酷的最後一公里
花了七分鐘才跑出起跑線，
可怕的人潮可怕的台北馬拉松。
在3KM的時候追到群配送員，以為可以搭上配速列車完成2小時完賽的目標。
結果冷靜一看，這群是兩個半小時完賽的配速員。
立馬加速拋開他們。
不過人實在太多，一直加速，減速跟轉換路線。
跑的讓人很不痛快。
但跑速維持在六分左右。
當想著破2無望的時候，在11K遇到第二批配速員。心想終於被我追到了，
結果這群是全馬五個半小時完賽的配速員。
內心又一次失落。
不過在這段人已經變的比較少，開始速度慢慢維持在五分半左右。
大約16K的地方，再次看到配速員氣球。
想著總該是兩小時列車了吧。
No~No~No
這群是全馬五小時的列車。
不過這時候看時間。如果最後五公里能穩定以5:20的速度跑，應該破兩小時有機會。
試了一公里確認沒辦法這樣維持高速。
後來改變策略，想如果維持5:45的速度，最後一公里我只要用4分速撐完，破二應該還是可以的。
人生殘酷的是最後一公里如預料跑了四分五十二秒。
但手錶GPS與賽事距離有落差。
最後完賽以兩個小時三分結束。
其實比賽前高標兩小時六分還快，
只是看到一絲希望又破滅還是蠻不爽。
2020 賽事全部結束。
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