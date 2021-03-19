快訊

英媒報導鮭魚之亂 網友翻出名字原本就有「魚」的名人

周慕姿專訪／未知太多的一代：你看見我的心是空的嗎？

賽事心得／台北馬拉松 殘酷的最後一公里

運動筆記 / POKI

花了七分鐘才跑出起跑線，

可怕的人潮可怕的台北馬拉松。

在3KM的時候追到群配送員，以為可以搭上配速列車完成2小時完賽的目標。

結果冷靜一看，這群是兩個半小時完賽的配速員。

立馬加速拋開他們。

不過人實在太多，一直加速，減速跟轉換路線。

跑的讓人很不痛快。

但跑速維持在六分左右。

當想著破2無望的時候，在11K遇到第二批配速員。心想終於被我追到了，

結果這群是全馬五個半小時完賽的配速員。

內心又一次失落。

不過在這段人已經變的比較少，開始速度慢慢維持在五分半左右。

大約16K的地方，再次看到配速員氣球。

想著總該是兩小時列車了吧。

No~No~No

這群是全馬五小時的列車。

不過這時候看時間。如果最後五公里能穩定以5:20的速度跑，應該破兩小時有機會。

試了一公里確認沒辦法這樣維持高速。

後來改變策略，想如果維持5:45的速度，最後一公里我只要用4分速撐完，破二應該還是可以的。

人生殘酷的是最後一公里如預料跑了四分五十二秒。

但手錶GPS與賽事距離有落差。

最後完賽以兩個小時三分結束。

其實比賽前高標兩小時六分還快，

只是看到一絲希望又破滅還是蠻不爽。

2020 賽事全部結束。

相關新聞

訓練心得／Garmin GRC 跑班初體驗

幾個月前還在初半馬蜜月期，報名了由毓軒教練指導的Garmin六週跑班。過了一段時間，應朋友邀約開始回去打拳擊，總是心想：「打拳那麼好玩，我為什麼要跑步？」一直挫屎緊張著跑班的到來。 3/8是第一

賽事心得／台北馬拉松 殘酷的最後一公里

花了七分鐘才跑出起跑線， 可怕的人潮可怕的台北馬拉松。 在3KM的時候追到群配送員，以為可以搭上配速列車完成2小時完賽的目標。 結果冷靜一看，這群是兩個半小時完賽的配速員。 立馬加速拋開他們。

賽事心得／西瓜節試跑 嘗試半馬破二

三月的天氣春暖花開，不過白天夜晚溫差還是過大，凌晨還是偏冷，不就是適合跑步的日子嗎？ 共襄盛舉 在跑友的社團臉書看到西瓜節試跑的活動，兩個星期前就有看到跑友去跑了，這次準備再辦理，於是找了球友

賽事心得／南橫霧鹿峽谷超馬 壯麗的峽谷景色

台東關山舉辦的南橫超級馬拉松 在賽事當天凌晨3點 工作人員已早早就位準備 參賽選手也陸續抵達會場 先經過量測體溫入口 再進入天后宮會場寄物 寄物之後開始熱身準備 凌晨4點

帶小比旅跑台灣／南橫霧鹿峽谷超馬 特別的生日禮物

又到了陳小齡講古的時間，今天我們要講的是一個不知死活的阿母，帶著他兒子跑南橫45公里的故事。話說，這場原本是2020就要跑的，因為疫情的關係，所以延到了今年。在行前的一二星期前，託關山親山民宿老闆娘的

賽事心得／台北馬拉松 原本覺得人生跑一次就夠了的初半馬

還是要再說一次，我真的不喜歡長跑，每次開始跑步就覺得不想跑了的那種，21k就只是個人生清單選項，所以作為一個佛系跑者，賽前最長公里數只有一次的15k，因為怕練習量再加上去，我就不想比賽了。 知道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。