賽事心得／台北馬拉松 殘酷的最後一公里

花了七分鐘才跑出起跑線，

可怕的人潮可怕的台北馬拉松。

在3KM的時候追到群配送員，以為可以搭上配速列車完成2小時完賽的目標。

結果冷靜一看，這群是兩個半小時完賽的配速員。

立馬加速拋開他們。

不過人實在太多，一直加速，減速跟轉換路線。

跑的讓人很不痛快。

但跑速維持在六分左右。

當想著破2無望的時候，在11K遇到第二批配速員。心想終於被我追到了，

結果這群是全馬五個半小時完賽的配速員。

內心又一次失落。

不過在這段人已經變的比較少，開始速度慢慢維持在五分半左右。

大約16K的地方，再次看到配速員氣球。

想著總該是兩小時列車了吧。

No~No~No

這群是全馬五小時的列車。

不過這時候看時間。如果最後五公里能穩定以5:20的速度跑，應該破兩小時有機會。

試了一公里確認沒辦法這樣維持高速。

後來改變策略，想如果維持5:45的速度，最後一公里我只要用4分速撐完，破二應該還是可以的。

人生殘酷的是最後一公里如預料跑了四分五十二秒。

但手錶GPS與賽事距離有落差。

最後完賽以兩個小時三分結束。

其實比賽前高標兩小時六分還快，

只是看到一絲希望又破滅還是蠻不爽。

2020 賽事全部結束。