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英媒報導鮭魚之亂 網友翻出名字原本就有「魚」的名人

周慕姿專訪／未知太多的一代：你看見我的心是空的嗎？

訓練心得／Garmin GRC 跑班初體驗

運動筆記 / 王里長

幾個月前還在初半馬蜜月期，報名了由毓軒教練指導的Garmin六週跑班。過了一段時間，應朋友邀約開始回去打拳擊，總是心想：「打拳那麼好玩，我為什麼要跑步？」一直挫屎緊張著跑班的到來。

3/8是第一天，測試跑只有1.5k，跑出人生最高配速4‘52，最後一百公尺還可以衝刺的那種。被跑很久的同學說我跑很快，我說長跑就不行了啦。回到家，我跟室友說，真的蠻好玩的耶，跑班果然不一樣。隔天開始使用跑班借的Forerunner 245 music，其實這也是我當時報名GRC的原因之一。喜愛爬山的我，一直都很想買一支登山、跑步皆可使用的錶，剛好趁這時候先試試看、科技白痴到底適不適合科學化訓練。果不其然，一開始在連接軟硬體上遇到很多困難，參考網路的說明書，算是勉強克服了。不過愚者我本人為了解決問題，把Garmin connect、sport、ConnectIQ三個App、電腦express都下載了，還在摸索怎麼發揮這支錶的最大效用。

使用了一個多禮拜，在日常功能部分，即時的訊息通知是時常在外騎車的我覺得非常方便的一點；音樂儲存空間也充足，但是每次更新播放清單都需要花很多時間，且時常會跳出IQ驚嘆號的警示，這時候就得重新開機、重新連接，看了connectIQ的評論可能是軟體尚未解決的bug；另外也持續在記錄自己（很差）的睡眠，睡眠時間需要預設固定值，若就寢或起床時間不同、需要手動編緝，但自動偵測睡眠的時間都很準確。

第二週在北田上課，多了更多的敏捷訓練，平常上泰拳教練最喜歡用繩梯，因為手受傷一陣子沒去打拳，所以很高興能在跑班玩到繩梯的訓練。用力掃視了這個神聖的場域，看看每一個從第一跑道呼嘯而過的跑者，我還是還沒喜歡上跑步，但漸漸喜歡上跑班的感覺。教練分享了跑步時的心律區間設定建議：根據儲備心律，Z5設95-100%、Z4設88-95%、Z3設84-88%、Z2設74-84%、Z1設59-74%，並且建議在輕鬆跑的時候，心率維持在Z1區間。關於心率區間，功課尚未做足，先記錄下來，讓自己知道有這麼一回事。現在每天都在想，再過幾週這支錶就要還人家了，但我的口袋淺的可以，只怕不小心依賴上它！

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