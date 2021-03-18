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賽事心得／台北馬拉松 原本覺得人生跑一次就夠了的初半馬

運動筆記 / 王里長

還是要再說一次，我真的不喜歡長跑，每次開始跑步就覺得不想跑了的那種，21k就只是個人生清單選項，所以作為一個佛系跑者，賽前最長公里數只有一次的15k，因為怕練習量再加上去，我就不想比賽了。

知道這天一定會下雨，不知道查了多少資料、問了多少人該怎麼應對，反正答案統整下來就是：跑者是防水的。但我是怕冷的呀，後來雨衣確實也是在不到一公里處就脫掉了，除了背部偶爾一陣涼，確實感受不到冷。

大概是平時沒特別訓練腸胃吃補給，2k的時候開始感受到腹部不舒服，心想死定了才剛開始，幸好5k之後就適應了。一路上就是數著一個接著一個的2.5k水站，佛系跑者每站都停下來喝水或舒跑、拿了森林跑站兩顆番茄，其他仙草冰、珍奶什麼的都怕腸胃不適不敢碰；10k左右感覺肌肉特別緊繃，怕抽筋所以提早吃了乖乖膠，接下來路邊看到肌樂志工就停下來噴（雖然不知道在噴什麼作用的），除了中山橋和麥帥橋剛開始上坡有些吃力，好像也沒什麼特別痛苦的印象。這大概才是最可怕的。

在最後一公里的南京東路上，我看不到拱門，原來半馬沒有拱門，但還是奮力地、加上面部猙獰地，踩上最後的晶片感應地墊。啊！我做到了啊！差點哭出來的那種。

雖然佛系練跑，但是一直在重訓教練的指導下練習肌力。意外地，大概是在身旁眾多跑者的陪伴下，我突破了賽前練習12k後，覺得腳使不上力、開始瘋狂掉速的障礙，成績比預期的好不少，最重要的進步是，跑步的過程中，有舊傷的膝蓋竟然沒有症狀。

不過隔天左腿內側開始不舒服，再隔天不舒服的地方換成脛前肌。醫生掛到下週一，這段時間身體休息了，有點心急，也只能好好觀察狀況，畢竟是人生第一次跑那麼長的距離，希望只是運動後的急性反應。

總是覺得喜歡長跑的人真的很奇怪，跑完初半馬後，還是說不上喜歡長跑，但卻也覺得自己好像快變成了奇怪的人。我覺得自己可以再更好，大概會再跑第二次喔。

#然後如果沒有妹妹送的Airpods我也無法破風

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