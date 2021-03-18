帶小比旅跑台灣／南橫霧鹿峽谷超馬 特別的生日禮物

又到了陳小齡講古的時間，今天我們要講的是一個不知死活的阿母，帶著他兒子跑南橫45公里的故事。話說，這場原本是2020就要跑的，因為疫情的關係，所以延到了今年。在行前的一二星期前，託關山親山民宿老闆娘的福，她幫我們找到可以晚上洗澡休息的地方，在這裡很謝謝她。在賽事的前一天，我們到達會場，看到了許多許久不見的跑友，當然大家也開心的合照留念。

晚上的選手之夜，託傅耀德 大哥和浪人跑者 大哥的福，我們喝到美味的螺肉蒜排骨湯和萬巒豬腳，也和其他人很開心的聊天。

因為120和100K組早上四點就出發了，我不是神人，所以是六點出飛，這次參加的人很多，鳴笛聲響起，林天財大哥和好姐妹睦睦，因為腳傷的關係沒辦法跑，所以他們就跟我陪走到第一個補給站，再折返。在這裡很謝謝他們。

當我到達第二個補給站時候，沿路已經開始緩上坡，這時候有一個不認識的跑友，因為我們動作比較慢，所以就一前一後的走著。，感覺才不會那麼孤單。

沒多久，看到好多認識的變態跑友折返了，大家開心的揮手拍照，因為他們要跑二趟，時間比較緊迫，所以大家都是匆匆停留就走。

過了初來橋，也到達風景優美的霧鹿峽谷，以前我都是開車來的，這次用腳走，才真正欣賞到大自然的鬼斧神工，感覺好開心啊！接下來就一路上坡，我推到好厭世，一直說怎麼還沒有到，還沒有到又死命的推著比比走路。

到達折返點前，有一個好心的跑友看我推的很吃力，便幫我一起推到折返點才離開，在這裡真的很謝謝他啊！

回程仍舊是趕路，忽然間天氣變冷，天空開始下雨，我幫小比穿上雨衣後再繼續推，在到達補給站前，謝謝傅哥幫我推一段路好讓我不那麼累，不好意思，擔誤您的時間，我很抱歉。

這時候，我的損友佳珍來了，因為距離關門時間還有一個半小時，她看我的腳似乎不太能走，一直叫我棄賽，要開車送我回去，我那時候應該是鬼上身，堅持要把它給走完，她拗不過我，便開車回終點，叫聖華帶她來陪我走，這個女人感動死我惹。

因為，比比在推車上的時間已經快十小時了，加上他膀胱無力尿不出來，所以就沿路一直唉唉叫，且天氣變冷，他的痰也變多了，我們只好不斷地幫他拍痰和腹部按摩，好不容易他尿出來了。肚子比較沒那麼漲就比較舒服了。

因為回程一直下雨，我和佳珍沒什麼說話，很努力的把比比推到終點，完成了這個賽事。

在這裡很謝謝佳珍，捨命陪君子陪我走完了最後6公里，謝謝沿途加油打氣的跑友們，謝謝辛苦的攝影師為大家拍照，謝謝辛苦的志工。

#2021第十屆南橫霧鹿峽谷超級馬拉松#為不能跑的人而跑#用雙腳帶小比跑旅台灣