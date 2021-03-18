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賽事心得／南橫霧鹿峽谷超馬 壯麗的峽谷景色
台東關山舉辦的南橫超級馬拉松
在賽事當天凌晨3點
工作人員已早早就位準備
參賽選手也陸續抵達會場
先經過量測體溫入口
再進入天后宮會場寄物
寄物之後開始熱身準備
凌晨4點
120k及100k開始出發
黑夜中往山上前進
沿路的頭燈串成一條長長的閃亮人龍
早上5點左右
60k及45k選手也陸續抵達
完成準備之後
在早上6點起跑出發
22k及11k也在早上8點起跑出發
早上天氣良好
沿途可以看到稻田風景
再往山上前進
山上峽谷的景色也非常美麗
45k組跑到折返點折返
其他120k/100k/60k組再往天龍飯店前進
在天龍飯店還要再往前一小段
到達六口溫泉的折返點
接著回到天龍飯店補站補充體力之後
往山下終點前進
60k組可以直接回終點
100k組需下山到中途的折返點再回到六口溫泉折返點
再回到終點
120k則必須先回終點
再往山上一趟才算完成
下午開始有點下雨
不過跑起來也比較涼爽
快回到終點心情也越來越興奮
所有的勞累及痠痛也一掃而空
100k及120k選手在天色變暗之後
接近快15小時的奮戰
也陸續回到終點
最後在主辦的關門前幾分鐘
選手們奮力一搏衝刺奔跑
在主辦的關門倒數之前回到終點
非常不容易也非常的棒
恭喜所有完賽的選手
感謝主辦及所有志工人員
跑完隔天全身痠痛
上下樓梯都有點煎熬
還有更精彩的賽事花絮
敬請期待
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