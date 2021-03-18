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賽事心得／南橫霧鹿峽谷超馬 壯麗的峽谷景色

運動筆記 / Jack Kox

台東關山舉辦的南橫超級馬拉松

在賽事當天凌晨3點

工作人員已早早就位準備

參賽選手也陸續抵達會場

先經過量測體溫入口

再進入天后宮會場寄物

寄物之後開始熱身準備

凌晨4點

120k及100k開始出發

黑夜中往山上前進

沿路的頭燈串成一條長長的閃亮人龍

早上5點左右

60k及45k選手也陸續抵達

完成準備之後

在早上6點起跑出發

22k及11k也在早上8點起跑出發

早上天氣良好

沿途可以看到稻田風景

再往山上前進

山上峽谷的景色也非常美麗

45k組跑到折返點折返

其他120k/100k/60k組再往天龍飯店前進

在天龍飯店還要再往前一小段

到達六口溫泉的折返點

接著回到天龍飯店補站補充體力之後

往山下終點前進

60k組可以直接回終點

100k組需下山到中途的折返點再回到六口溫泉折返點

再回到終點

120k則必須先回終點

再往山上一趟才算完成

下午開始有點下雨

不過跑起來也比較涼爽

快回到終點心情也越來越興奮

所有的勞累及痠痛也一掃而空

100k及120k選手在天色變暗之後

接近快15小時的奮戰

也陸續回到終點

最後在主辦的關門前幾分鐘

選手們奮力一搏衝刺奔跑

在主辦的關門倒數之前回到終點

非常不容易也非常的棒

恭喜所有完賽的選手

感謝主辦及所有志工人員

跑完隔天全身痠痛

上下樓梯都有點煎熬

還有更精彩的賽事花絮

敬請期待

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