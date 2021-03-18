賽事心得／西瓜節試跑 嘗試半馬破二

三月的天氣春暖花開，不過白天夜晚溫差還是過大，凌晨還是偏冷，不就是適合跑步的日子嗎？

共襄盛舉

在跑友的社團臉書看到西瓜節試跑的活動，兩個星期前就有看到跑友去跑了，這次準備再辦理，於是找了球友兼跑友來共襄盛舉，因球友兼跑友人面廣，大新竹跑團他都認識，我不過只是一個小小跑步愛好者，於是找他來互相傷害。

球友兼跑友的小帥一起來共襄盛舉

小小跑步愛好者，已連續運動774天，平常主要運動為跑步、騎車及羽球，月跑量約120k左右。三年前騎車摔車，右腳膝蓋髕骨附近一直沒好，高強度的運動後總有些不適，跑超過15k後髕骨處就會刺痛無法再跑，所以大多訓練以10k左右為主，很少跑超過半馬，偶爾有活動才會報半馬來玩玩，但成績忽上忽下時好時壞。

2020年跑量1495公里

每週三固定羽球球聚

在2019年底半馬破二只在半分之差的臺北馬拉松，半馬破了個人PB，破二只差了三十幾秒，在那之後的幾場半馬，有時因膝蓋的關係，有時狀況不是很好，很少再跑的好，甚至覺得破二好像對我來說是天方夜譚、遙不可及的事。

2019臺北馬拉半馬差了半分鐘就能破二

最近半年多來改變平常訓練的方式，每次以5K為原則，配速配在六分速，以前都是隨意的跑，增加的只是月跑量，很少半小時內跑完，這樣要求後，30分鐘跑完的次數有慢慢的增加。年初的寒風中測五千，細雨裏破PB，五千公尺測驗突破24分，來到23分尾。對於破二這件事，好像又燃起了一點點的希望。

Zepro run測五千，破個人PB，照片來源：攝影師陳豪毅

這次參加還是以破二為目標，起跑地點在新竹豐鄉的池府王爺廟，往河堤觀海大道經坡頭漁港接自行車道，轉入後湖村的鄉間小路，經惜字亭、瑞興國小、新豐國中，到新豐市區，由鳳坑村到鳳鼻隧道出口處，最後回王爺廟。由於沒跑過，也沒路線圖，只有文字說明，特地還在google地圖拉一拉可能的路線，至少有點概念，不過實際跑時跟規劃的有些出入，只好跟著人跑。

西瓜節試跑，跑完路線圖

凌晨四點半起床，和球友兼跑友一起開車到達池府王爺廟，有些早到的跑友已經在慢跑熱身，看到球友兼跑友和其他跑友打招呼，就知道他人面廣。這時主辦單位宣佈本來預計開出三班列車，配速為五分速、六分速及七分速，但由於天色昏暗，人數眾多希望隊伍一起前行，才不至於拉太長，導致有人迷路，所以只配六分速就好。每5k會設置補給站，在9k處會有小狗請小心。

近一百位跑者來共襄盛舉西瓜節試跑

五點半準備出發，剛起跑大家還滿客氣的，壓著六分速跑，太約快1k時，有四五位跑友按耐不住衝了出去，我也感受到後面的人也蠢蠢欲動，我就趁後面的人還沒衝，先衝了出去，雖跟不上前面的第一集團，但也脫離了大集團。在觀海大道上，左邊是堤防，右邊是防風林，在凌晨時分路跑，感受特別的寂靜，沒多久第二集團跟上來了，我會順勢跟著，從坡頭漁港轉入自行車道，路寬稍微變窄，清晨視線不佳，路面狀況不是很好，大家稍微放慢速度，我才勉強跟上。

跑的氣喘吁吁勉強跟上，照片來源：攝影師 Cherry Chen

4k處出自行車道，一轉入鄉間小路空氣的味道馬上變了味，從乾燥無味變成潮溼土味，路邊的稻田都已插秧，泥巴味散漫在空氣中，快到6k時補給站到了，第一集團的人還在補給，喝了水，看到補給品中有黑麥汁，順勢拿了一罐走，心想路上可以喝，這一拿就拿到了終點。準備穿過台15線時被紅憕擋了下來，前面的第一集團已揚長而去，這時天色已漸漸亮了，日出的太陽從雲層中冒出，霞光萬道美麗極了。

天色漸亮，太陽從雲層中冒出，照片來源跑友Blike Chen

嘗試破二

沒多久轉個彎來到10k補給處，和跑友分享了半根香蕉繼續往前，剛好跟到配速530的跑友，跑友腰包的手機不時會報出配速，一路跟回市區，轉兩個彎後到到16k的補給站，看看手錶，1小時27分，還有5k，應該很有機會，補水吃蕉又馬不停蹄的出發，無奈下個路口愈到紅燈，心急如焚也沒辦法，跑步要注意安全。

過10k補給站後，開心的合影，照片來源：跑友陳仕開

過新豐鄉公所到19k的鳳鼻隧道口，一轉入西濱一陣逆風吹來，心想不妙了，剩2k若一路逆風，以我現在的體力跟耐力，恐難達成破二，還好只是一小段插曲，轉入台15線剩下1k，一直在搜尋終點的池和宮，終於在左前方發現，剩不到七分鐘就超過兩小時，突然發現前方的跑友不見了，原來是右轉從省道下穿過去，正要轉下去前手錶響了21k，1小時57分，還有四、五百公尺，沿著埤塘回到王爺府牌樓，按下手錶1小時59分54秒，破二達成。

這次的試跑能破二，賽道平坦上升高度才50公尺，鄉間小路，風景優美。專業配速，跑友穩定的速度，讓我跟好跟滿。補給簡單，每5k一個補給站，飲料、水、香蕉等必備品都有。天氣適中，清晨涼爽，太陽公公雖有探出頭來，但又躲到雲層後面，陰涼的天氣。

跑完大合照，照片來源：攝影師高沅

跑完後與四月姐及跑友合影，照片來源：跑友范源金

唯一較不好的是愈到兩次紅燈，一次在6k處過台15線時，一次在16k處的市區，試跑沒有交管，相信主辦單位會克服這個小問題，歡迎大家在六月二十六日參加新豐鄉公所在池府王爺廟舉辦西瓜節路跑。

跑完主辦單位提供簡單的補給