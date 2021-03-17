斯巴達障礙路跑 東亞系列賽首戰開拔到阿公店水庫
全球障礙路跑指標「斯巴達障礙跑競賽」4月10、11日在高雄阿公店水庫競賽，市府觀光局介紹這項障礙跑賽事，也大力行銷岡山羊肉，歡迎跑者及民眾在岡山多留一天休憩觀光。
「斯巴達障礙跑競賽」（Spartan Race）是障礙路跑的指標；競賽啟發於軍事訓練，一年在全球舉辦超過250場賽事，2016年引進台灣至今已第5年，深受極限運動玩家喜愛。4月10、11日在高雄阿公店水庫登場。
觀光局今天舉辦賽前記者會，邀請熱愛障礙跑賽的5566彭小刀擔任大使，與2020的代言大使王家梁一起分享熱血沸騰的運動，也鼓勵民眾參加障礙跑競賽，是增強體能的好時機。
觀光局推薦路跑路線沿襲崗山之眼天空廊道及阿公店水庫環湖步道，跑者可沿路欣賞山林美景，也是考驗各路好手競跑及肌耐力的機會。
觀光局長周玲妏趁機行銷岡山羊肉，鼓勵民眾及跑者多留岡山一天，品嚐岡山美食及走訪景點。
「斯巴達障礙跑競賽」分為「Trail越野賽」、5K衝刺賽、10K超級賽、還有小勇士賽，歡迎跑者依體能等報名參賽；比賽報名至4月7日中午12時止。
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