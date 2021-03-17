訓練心得／決DUEL萬金石訓練營 W7之來去劍風劍～～～

2021/1/9，這是令我印象最最最深刻的一日。當天氣溫只有7度，且陽明山有下雪，本來以為請假的人會很多，但大家不畏霸王級寒流，陸續集合並穿上禦寒衣物，抱著一顆熱血的心準備練跑。或許是有學員（大感謝小新啊🥰😍🙏）貼心的準備草莓大福和熱薑茶的關係，學員意外的出席率很高。於是乎起跑前量體溫、做操、大合照完，各組就陸續出發朝著教練開的課表操作（跑的路線各組略有不同，但終點一定要在風櫃嘴山頂涼亭📸）。

剛起跑時，因為身體還沒熱開，跑的當下覺得又冷又喘🥶🥶🥶。但跑到3k左右便覺得熱，把外套交給總是騎車當保母顧前顧後的偉紹和鄭豪教練（感謝🥰😍🙏)，繼續朝著終點-風櫃嘴涼亭邁進💪🦵🦶。風櫃嘴的路線從楓林橋出發到涼亭是6k，沿途是陡上的上坡路綿延不斷，且過了土雞城之後陡度驟升，變得非常難跑，練習不夠的人往往在中途心肺和肌耐力不足就會停下來當步兵。

我跑的當下想到教練po的本週心靈雞湯：「不管腳步有多慢都不要緊，只要你持續在奔跑，那一天總會看到進步」，支撐著筋疲力盡又冷的我無論如何拼死拼活也要抵達終點-風櫃嘴涼亭，神奇的就這麼跑完了～～～抵達終點後，山頂果真強風陣陣又極冷，大家立刻擠在帳篷裡避寒，開始喝薑茶取暖，最後拍個大合照，教練就叫學員們快跑回起點以免感冒。風櫃嘴上坡是陡峭的難跑，但跑下坡是件很過癮的事，不必煞車地心引力就會自然加速帶著身體向下跑。

想想剛剛如此艱辛萬難跑上坡的我，一路下坡享受著這如溜滑梯的路線，心情真是痛快舒暢啊！！！練跑結束後，一人發一顆小新自己手工做的草莓大福，撫慰大家疲憊的身心，吃完後身體又瞬間能量滿載，每週六早上精實的練跑就結束了！套一句至理名言：「一個人可以跑很快，一群人可以跑很久很久」。如果沒有學員們彼此之間鼓勵以及教練群、美津濃和運動筆記團隊的辛苦付出，我們才得以享受專注練跑。

＃ENERZY#WAVEDUELNEO#REACHBEYOND