訓練心得／決DUEL萬金石訓練營 跑團最終章

Mizuno Wave Duel Neo跑團最終章自從教練宣布3／6是結業式且要測驗5k時，頓時緊張不已又覺得依依不捨……已習慣了每週六早上的團練～～～

當天一大早4:00起床，吃完早餐，就出發前往台大田徑場。抵達後，看到戴白帽、穿wave duel neo跑鞋的一群夥伴，大家輕鬆的話家常，完全感受不到待會要測驗5k的壓力😆😆😆(可見吃完教練的15週課表和wave duel neo的加持，實力大增）。

接下來鄭豪教練集合大家，暖身跑5圈、帶暖身操，mizuno團隊很貼心專業的為大家準備了號碼布和號碼扣，一一唱名同學們領取。教練們在測驗前叮嚀大家前2圈不要超速，免得後面掉速嚴重。於是教練們帶大家到起跑線準備起跑，拍一張起跑前合照（因為只有跑前可以笑的燦爛如花🤣)，測驗就開始了。

當天我依照自己的配速，遵循教練指示前2圈不要超速，跑完2圈後再開始加速。這時聽到身旁咻咻咻地超車同學們的聲音，並互相喊著加油，讓我精神抖擻努力跑完這可恨的12.5圈(我非常討厭測5k啊…）沿途同學們、教練團和May、雯兒的加油聲以及Eric最後2圈陪跑，我萬分感謝🙏🙏🙏（因為我很喘無法回應🙄）。

測完5k後，教練說幾乎所有同學都進步，且部分學員達成了自己的PB🎉🎊🎉。我們也轉戰到麥當勞，舉行頒獎和發表參加訓練營的感想，15週就這麼結束了。我們能夠參加萬金石訓練營，都要感謝美津濃和運動筆記的May和雯兒，以及李翰暄、鄭豪、張偉紹教練，沒有你們團隊的大力協助就沒有如此幸福的我們。

雖然萬金石馬拉松比賽延期到11/21，這段期間教練叮囑我們不能怠惰要持續訓練，才不會浪費這段期間吃下的課表。同學們:訓練營雖然結業，但我們這段時間互相傷害、加油的熱情依舊在，讓我們再戰2021萬金石馬拉松，一起達成目標吧！！！

＃ENERZY#WAVEDUELNEO#REACHBEYOND