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日本人跑遍台灣／ZEPRO RUN 10k 挑戰2021年6連勝

運動筆記 / 日本人跑遍台灣

我今天參加 「ZEPRO RUN全國半程馬拉松-屏東場」的 10k。因爲ZEPRO RUN每場都很好玩，其中最吸引我的原因，是ZEPRO的人都很親切。所以我特地開車四小時來屏東參加。起跑前我吃了 #紅牛聰勁 的BCAA和聰勁Energy Gel能量膠，希望它能補充我比賽後面所的體力。今天我穿#AquaFeb 贊助的alphafly 。

起跑後，五個年輕人衝出去。感覺好快！所以，一開始我採取較保守的配速。2021年最近的五場，我連勝五次。今天能不能拿得到六次？詳情請看影片~ https://youtu.be/w1mymC8Et8s

頒獎完後，很多人一起上臺，一起做Tomo的pose拍照。太感動了！謝謝大家，謝謝ZEPRO！ 難怪我最喜歡ZEPRO場！謝謝紅牛贊助BCAA，然後，AquaFeb 的鞋子很給力。Aquafeb 有很多跑鞋，運動用品。使用Tomo的專屬折扣碼再享全站95折-TOMOAQ12。大家請看一下 👉🏻https://s.aquafeb.com/NfGZd

#2021ZEPRO屏東場  #ZEPRORUN #ZEPROTOPRO #跑就對了 #路跑 #全統運動報名網 #屏東農業生物科技園區 

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