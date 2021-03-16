賽事心得／埔里山城馬拉松 陪「阿尼色弗」的孩子圓夢

第六屆埔里山城馬拉松，因疫情關係而延期至2021年10月17日。但埔里有群「阿尼色弗」兒童之家的孩子，已經為了這賽事苦練許久，而且還是全馬與半馬。

得知消息的團長「阿搞」，不想因爲疫情延賽，讓有些孩子在畢業前，留下沒有完成馬拉松的遺憾，也邀約了埔里愛跑的夥伴，一起參與阿尼色弗的圓夢路跑計劃。

活動的目的是希望在他們18歲離開這個保護傘之前，能夠透過馬拉松等運動，學習到信心與毅力精神，在面對未來人生的挑戰時能夠有馬拉松的精神勇敢向前。

也因為這些是兒童之家的孩子們，所以裏頭的照片，我都不會放上正面的照片。

執行的方式分，補給志工與陪跑志工，陪跑志工的再分全馬、半馬，然後各拆成兩小隊。全馬5小時配速全馬6小時配速半馬2小時半配速半馬3小時半配速早上06:30統一起跑

而我也因跑馬的路上，成長許多，如果能因跑步而幫助到他人，我當然也會感到很榮幸的參與。於是當任起5小時的陪跑員，也是第一次擔任配速這項任務。

時間拉回活動的這一天，提早到會場領取志工號碼布，熟悉即將挑戰5小時全馬的孩子與隊員。

在6:30分鳴槍後出發，全馬路線盡可能避開車多的路段，重要路口也有補給志工協助。

前半段還有梁大哥騎車照護，接著金宏哥、輝哥輪流中後段巡視，橙爸全程攝影。

這幾位大哥除了播出時間參與外，都還自費提供補給品，甚至當天剛好白色情人節，輝哥還買了貴森森的巧克力當補給。

但看著這群認真的孩子們，確實值得大家疼愛。

前10公里的配速都維持在6分速左右的穩定配速，此時還能感受到孩子們電力十足。

且刻意安排一段長距離的折返，讓四個小隊的孩子們都能相互打氣，半馬組感覺都好歡樂啊。

來到快接近30公里時，天氣開始轉熱了，雖然已經是選了段，有樹蔭的方向，但往鯉魚潭的方向，孩子們已經出現前後拉開的距離。

有腳抽筋的、有想大號的、有跑跑走走的，還好陪跑的志工人數夠，一人帶領一位，30公里處果然是正常人的撞牆期。

繞完鯉魚潭後，回程的路上剩8公里，我也一路鼓勵著我帶領的這位孩子，在休息走的同時，甚至聊聊天，希望轉移撞牆期的雜念。

聽著他們曾挑戰過嘉明湖、能高越嶺，真的是很棒的教育活動。今天的馬拉松也是一樣，過程中有歡笑有痛苦，往後的人生也是會遇到各種難題，必須獨自面對。

最後，恭喜這群挑戰全馬與半馬的孩子們，全部完賽，我也在陪跑的過程中，看見感動。

真的是一群很棒很棒的孩子，願往後遇到任何困難，都難不倒你們。也希望你們未來的埔里馬，都能繼續參加。