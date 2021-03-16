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訓練心得／決DUEL萬金石訓練營 最後衝刺！

運動筆記 / Su YiMin

不知不覺訓練營的生活也來到了尾聲

從去年10月開始就開始如火如荼展開一連串的訓練

還記得一開始印像最深刻的 就是報到時~連鞋子都穿不進去OOXX

從完全不習慣這次活動主打的鞋款WAVE DUEL NEO

到漸漸愛上他 ~

直到今年又出了新款的橘紅色 真的有打中我的點 哈哈 好帥丫

好啦先不說這個~

這次因為針對萬金石的關系

大家都知道，同樣是全馬 萬金石可是比一般平路全馬要來的困難許多

主要是有部份的山路上上下下 跟逆風回程時又是微微的上坡

有比賽過的都知道 全馬最後10K 才是最折騰的一段

除了考驗您的心智，萬金石的路線更是考驗肌力丫

也因此這次多了很多山路訓練

從風櫃嘴、劍南山、烘爈地、貓空國手之道等

來來回回每次都是跑到血尿=0= 我個人是真的不愛山路

接近討厭山路了 哈 因為下嘛下坡煞不住 腳痛腿麻

要嘛上坡喘的要死~ 冬天到山頂又冷到靠北...您說是嗎

跑完就是折騰、折壽 想不到其它的了 ..還沒變強就先感冒、受傷 orz

不過古人有句話就是說 '健人就是腳勤' ...

跑久了 還真的就習慣了 ，而且這中間莫名奇妙的 平路耐力也就上升了一個檔次~ 每次跑完就會有那種很想趕快上場的fu丫~~磨刀霍霍向金山！快點讓我比賽吧～～～

結果....結果....計畫總是趕不上變化 賽事又延期了啦！又延期啦！又延期啦！

頭都洗了 ~~只好吹乾 =0=繼續痴痴的等

我相信訓練營的同學們～～都很想試試倒底成長了多少

還好～最後訓練營 用心的為大家辦個5K　極限沖刺～ 讓大家過過癮

不敢說5K 能預測出42表現多少 但總是一個有始有終～～美麗結業式

我必需說 我真的跑到吐~認真的完成最後的5Ｋｔｅｓｔ

（因為有神腳跟我說５Ｋ　就是要進終點吐出來　才代表你盡力了．．真的假的啦）

不管是為了自己，也是對主辦單位一個認真的回應　

所幸有如期成長進步，也算交待的過去　～

不過進終點的那一刻～其實心裡是有很多刻苦銘心的畫面

這幾個月，不論是多少次難跑的山路、不管天有多冷、不管腳是不是抽脛

因為有大家的陪伴　才能咬著牙完成每次艱難的訓練

我想這也是訓練營一個很重要的核心價值

一起跑過一起感動一起完成你從來不曾想過的活動～

也因為大伙一起加油～就算是苦辛也是甘之如飴

訓練營的另一個好處就是～教學相長

包山包海的智識交流，從訓練心得、回復按摩、物理治療、推拿整骨樣樣大家都有經驗

而小弟我也是提供了這２年來認真研究的飲食方針－低碳、生酮~怎麼去配合運動

吃的對了！身體發炎少！回復快！

在訓練的過程中，其實飲食真的也是很重要很重要的一環　

白話文就是身体要拿什麼來當能量　都取決於你吃什麼東西進去

如果是大量外食，充斥市面的加工食品、不好的油等等　身体都要付出代價的

透過這樣的教流　也幫助大家了解到除了運動以外的重要智識　

如果你今天都一個人練　時間真的有限　

透過這樣的訓練營可以更有效率在運動健康知識吸收上～飛快進步

好處多多　～一懶天下無難事～唯勤是岸～

儘管今天訓練營總會有結束的一天，

但大家一起努力過的軌跡卻是一輩子的回憶～

有時候想想．．

是不是上輩做了什麼小小的好事

才有機會這邊共聚一堂　一起跑過～ＸＤＤ

希望１１月萬金石再聚一回囉～

謝謝美津濃、謝謝光頭教練！～也謝謝各位工作人員辛苦的為大家張羅～＾＿＾

小民感激涕零丫～～ＱＱ

萬金石

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