訓練心得／靠著毅力、帶著微微腳傷 走完京都線上馬

（年假期間天天在磺溪走路，走完京都線上馬拉松）

信守和內心的約定，我走完了京都線上馬拉松，因為腳傷完全不能跑，真的每一步都用走的。謝謝很有毅力的自己，11天走了76.12公里，花了12小時38分11秒，平均1公里走了9分58秒，穿越櫻花正盛的磺溪長堤，在粉紅浪漫之中一個人慢慢完賽。

中文的「完跑」，日文漢字寫法，非常巧合，就是「完走」。2021年京都線上馬拉松的完賽證明，是客製化的專屬影片，有個人成績並且合成京都景點，我的有2分26秒，是用意志力得來的成果，雖然紀錄的數字不漂亮，但是我珍惜「雖然不能跑步、還好可以走路」的這段日子，連結在這裡。https://youtu.be/QgaaN4auc6M

2021京都線上馬規則是，從1月23日到2月21日所跑的里程數都可累積，次數、速度都不限，但每次至少1公里。我在1月16日騎ubike摔倒受傷，早在去年底就報名的京都線上馬，讓我有了好好復健的目標。我是從2月11日除夕那天開始，帶著京都馬的APP認真走路，心想如果無法負荷，年假可以好好休息，非常幸運每天5、6公里或8、9公里，甚至2月16日大年初五把握最後一天年假，走了10公里，都可以輕鬆走完，腳只有一點點酸，於是繼續走到2月21日比賽里程上傳的最後一天，沒有因為已經達到全馬42.195公里就停止。

2月11日到2月21日那11天，磺溪長堤櫻花開得極美，每天出門的時間不一定，天候也多變，早晨、近午、傍晚，或者晴天、陰天、微雨、有風，櫻花有著始終如一的優雅。

比賽結束隔天、2月22日，京都馬拉松執行委員會公開感謝每一位參賽者，在自己所在地，邊想著京都邊跑完42.195公里，每一步都成為京都的力量，期待有一天在京都相會。

京都馬是日本京都二月盛事，2022年2月能不能飛到京都呢？好想聞聞二月京都臘梅香，好想在踏雪尋梅的歌聲裡，享受雪霽天晴好風光，汗水淋漓痛快的跑一場京都馬拉松。

（2018年2月朋友跑京都馬拉松，拍了臘梅）

飛往京都的心願實現之前，比較實際的是，我得好好復健，早日回到賽道。關於跌倒的江湖傳說和醫師提醒竟然相同：傷筋動骨一百天。四月中旬新北追火車接力賽，和高中同學早就組隊報名，只好忍痛退出；這個週末報名了5月9日舒跑盃路跑，猶豫著報3公里或9公里？後來決定報9公里C組，預估完賽時間71至80分鐘。我的想法是，能跑幾K就跑幾K，其他就用走的，至少我可以走路。

穿越櫻花，二月我「走」完京都線上馬；從現在起到五月，我有兩個想要追著花跑步的願望：希望三月底大安森林公園杜鵑花季結束前，可以跑公園外圍兩圈一共5公里；四月初花博新生園區玫瑰展，希望可以從家裡跑到圓山大約7公里。看來今年因為疫情依然無法出國，在台灣賞花跑步，似乎是個不錯的點子，五月海芋、六月繡球、七月蓮花、八月金針、九月向日葵、十月菊花、十一月芒花與楓、十二月落羽松。希望腳傷快好，可以開心跑步追逐花香。

（士林官邸三月初剛剛結束的鬱金香特展）