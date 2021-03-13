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訓練心得／決DUEL萬金石訓練營 給活動打超過100分
你不能決定時間的長度但可以決定他的厚度，這15週的時間因為當初的一個決定讓他變的格外有意義！
一群眾志成城的素人，加上熱血沸騰的教練，配合頂級後勤支援，佐上無敵給力乾爹會擦出怎樣的火花呢？？？讓我們繼續看下去～
我們一起紮實的訓練
我們一起努力的奔跑🏃♀
我們一起開心的慶祝🎉
我們成為一輩子的朋友
有一種感動😹 叫做一起努力💪有一種成就 是流過汗水💦 酸過大腿🦵虐過心肺❤️有一種情感 是決Duel萬金石的我們 結訓了....15週的時間⌚️竟是如此的快，不過跑步的故事會繼續的說～ 我們會是彼此的羈絆，繼續向未完的夢想勇敢前進，雖然是不同的時空，但心會在一起共同決Duel 成功永遠不是你努力了多久，而是你繼續的努力著。#ENERZY#waveduelneo#reachbeyond#愛你們不能再多了#如果要給這次活動打個分數我會給超過100分#因為真的太棒了
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