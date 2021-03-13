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陳水扁憶黃芳彥 透露黃生前最後傳來訊息是兩首歌

賽事心得／台中資訊盃馬拉松 2021年第一場50歲組路跑！

運動筆記 / 安洲

2021年第一場50歲組路跑！ 國旗在飛揚聲威豪壯，我們在成功嶺上~~這首成功嶺之歌相信大家耳熟能詳，第四屆台中市資訊盃（跑向成功嶺）公益路跑，日前在台中烏日如期舉行，原本賽道會跑進成功嶺營區，因此吸引許多路跑愛好者共襄盛舉，一共超過6000名選手報名參加。

雖然賽前配合防疫措施，臨時更新賽事路線，僅路過成功嶺大門口，但是這不會澆熄跑友們的興致。尤其在這個受疫情影響的時刻，為了把握住難得的路跑機會，所以平日晚上利用下班時間，在學校附近人行道，加強-間歇及配速跑，週六、日則會在住家附近河堤，自行車道抽空複習-長距離慢跑（LSD)。

當天一如既往提早準備出門，到了活動會場已經是人山人海，配合防疫配戴口罩量體溫後，先到寄物區寄物並把握時間暖身，由於現場選手人數眾多，所以提早5分鐘到起跑線集合，還好有卡位成功，晶片時間與大會成績僅差2秒鐘。賽程中依照自己的節奏，穩定向前朝終點線邁進。

路途中遇見一段小插曲，第一次路跑時在平交道停下來等火車通過，選手一群人擠在柵欄面前，增加這場路跑活動刺激性，途中遇見許多同組選手，這次50歲組的參賽選手竟然超過300人，經過一段時間的追趕及奔跑，一路上競爭激烈在終點線追過2位，最後感謝佛主保庇順利完賽，並以分組第10名上凸台。

事後看成績我和第11名選手，成績僅僅差距2秒鐘，還好當天在終點線前，我一直往前邁進沒有鬆懈下來。

這場公益路跑活動宗旨：跑馬做公益、健康助弱勢，每位參賽選手報名費中，撥出5%贊助社福團體，一方面慢跑另外一方面贊助公益，我個人則挑戰分組凸台成功，共創三贏為自己留下紀念獎杯當紀念，利用這個成功嶺特殊造型的獎杯，也正好彌補這次沒有跑進成功嶺營區的缺憾，加油吧！

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