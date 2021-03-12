賽事心得／台中資訊盃馬拉松 邁向成功之路

「國旗在飛揚、聲威浩壯，我們在成功嶺上」！這是現年42歲以上(68年次以前)曾是大專兵的大叔們共同的軍歌記憶，也是許多曾經在非常年少時期就得背負國家應盡義務的大學新鮮人既痛苦又難忘的回憶。2020年底在考慮3月7日要報名路跑時，發現3月7日是個非常熱門的好日子，台北有Garmin、桃園又Zepro、台南有古都馬、宜蘭有牙醫盃，還有2020年曾預計延期又停辦的臺中資訊盃公益路跑等。

話說2020年懷抱著要跑回成功嶺回憶年少時曾經歷的一草一木、營舍、集合場、訓練場地等，卻因為去年年初Covid-19疫情大爆發，原先延期一次，無奈延辦日期疫情仍未明朗而決定取消。主辦單位很有誠意，除了扣除已經製作完成的紀念跑衣、紀念毛巾和完賽獎牌寄發給報名跑友外，餘額非常有誠意地完全退費，讓我深深感受到主辦單位的用心與誠意滿滿，心裡有埋下一顆來年再來報名參加一次衝動的種籽。

於是去年底在報名時我豪不猶豫決定報名第四屆資訊盃來一圓跑進成功嶺的願望，熟料今年一月因國內爆發群聚感染事件，疫情升溫之虞，一月份的金門馬拉松率先停辦、接著渣打台北馬、富邦高雄馬、萬金石馬拉松等指標性賽事幾乎都停辦或延期再辦。許多跑友雖然無奈但也能理解，努力配合國家防疫措施以免爆發更嚴重的疫情。因此，國內一、二月幾乎已無賽事可跑，許多3月份的賽事也在之前就宣布取消或延辦了。

每個人參加路跑都有自己參加的目標，有人想要奪得佳績、有人以跑會友、有人力求無傷完賽、有人全家出動跑出健康和歡樂。無論如何，都非常感謝主辦單位能在兼顧防疫工作下，讓這場比賽能順利舉辦。跑友們也都能配合防疫在集合區及室內配戴口罩，起跑之初聽到許多跑友都是充滿感激的說這是今年跑的第一場馬拉松賽事。

這是我第一次到臺中參加路跑，我也順道帶家人到臺中來場輕旅行。臺中一直是一個旅行CP值很高的活力城市，我和家人前一晚除了逛和吃遍當地夜市美食，也到比賽賽道附近的望高寮欣賞美麗的夜景。臺中是一個適合年輕人創業的夢想城市，充滿著創意與活力，與很多城市有所不同。

因為疫情關係，主辦單位在比賽前三天在官網上說明國軍因防疫要求無法開放營區讓民眾跑進成功嶺，必須要改道而行。不過既然是國家防疫政策和要求，為了國家疫情早日和緩，如我這樣年紀的中年大叔們雖然感到遺憾還是能默默配合，畢竟來年還是有機會的。

不過因為無法跑進成功嶺，當跑到成功嶺一號門時，就必須繞著營區外圍往上跑，這對我這兩個月前大腿骨後肌拉傷勤做復健的跑者來說更是小心翼翼，許多跑友友都吃盡苦頭，從這一段跑到烏日第九公墓區一路陡坡，約有3公里路程要爬升超過200公尺。若非平常訓練量充足的跑者一定得要量力而跑，可避免憾事再次發生。

除了成功嶺的亮點外，清新溫泉豪宅區、學田路下坡較陡路段，建議跑友要小心跑姿調整避免膝蓋受傷，終點前4.5公里除了高架道路外，賽道均為平坦路段，只是這時半馬會與9.8K跑友們擠在一塊，旁邊也有許多車輛建議主辦單位加派志工引導可以改善。這次半馬我總共被攔住3次停等紅燈，有一個打馬路紅燈時間超長，我的腳也在這區間差一點發生抽筋，所幸盡量拉筋維持能夠安然抵達終點。回到終點看到自己Garmin跑表和大會完賽證明因停等紅燈約延誤7分多鐘，因為當初設定這場當成自己腿傷後的復健賽，原本就設定能無傷安全完賽就好，所以也就不太在意了。

最後，還是要感謝許多辛苦的補給站志工的熱情和食物，烤山豬很香很有特色，運動攝影師專業的拍攝帥照，終點頒發完賽獎牌的親善大使，及許多默默為跑友們熱情加油的志工與民眾們。感謝主辦單位讓我能在2021年完成第一場半馬，期待明年見！