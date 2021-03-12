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訓練心得／決DUEL萬金石訓練營 超補償理論

運動筆記 / Vincent Chen

萬丈高樓平地起，想要蓋好一棟高樓大廈，扎實的地基是無可厚非；同樣的想完成一場馬拉松，累積跑量就是必經過程之一；但如果想要以330完成一場馬拉松，那就不是只有累積跑量可以達成，更需要有扎實的訓練、優異的技巧與強大的心態。從MIZUNO決DUEL萬金石訓練營開訓以來，光頭神童教練每週都會開課表給學員執行，由於是第一次跑課表，剛開始覺得這很新奇，不是那種網路搜尋可以找到的課表，是針對學員目前能力以及未來目標規劃一整套週期性訓練課表，藉由超補償理論逐漸將能力推向目標。

不過課表都是由學員自主執行，不會有人在後面逼你，所以不管是遇到工作忙碌需要加班、或是遇到下雨天，要不要執行課表全都由學員自行決定，而且主辦單位給的彈性非常大，學員每週需完成教練指定之週間自主訓練課表至少3天，只要3天就可以解鎖每週任務，當初報名看到學員義務這項任務，對於平常有在跑步的我不是太難，懷著滿腔熱血的我，甚至妄想完整地跑完課表不會有Miss，但事情絕不是我所想的這麼簡單。

第一週課表在打底有氧，雖然練跑的時間很長但也都有完成。第二週雖然天候不佳也都如期完成。第三週剛好遇到工作忙碌，連續兩天沒跑課表，雖然有解鎖當週任務，但也覺得訓練營才開始每多久不該如此。第四週狀況來了，遇到下雨、低溫、身體不適，課表跑不下就算了還大吐一番，一切完美的休息藉口都來了，但仍在缺席兩天課表狀況下完成任務。第五週身體恢復許多，前一週心態的問題仍然存在，部分學員在剛結束的台北馬跑出漂亮成績休息幾天，沒參加台北馬的我卻是因為下雨、低溫、工作忙碌，來到課表完成度低標，當下告訴自己不想跑就退出。

第六週反向思考找跑課表的理由，ex:家裡悶來去吹吹風、流流汗比較舒服，找同學一起跑課表聯絡感情，在這之後一直到結訓就只有跳一次課表，習慣也就建立起來，果然一個人跑得快，一群人跑得久，結訓時還獲得MIZUNO訓練營總評比第三名，真是謝謝主辦單位的肯定，其實這一切的努力就是為了優雅地完成決DUEL萬金石目標。

雖然萬金石延期到11月，結果如何還不知道，不過有了這次MIZUNO決DUEL萬金石訓練營，不但認識一群為了目標努力的跑友，還有未來在面對任何挑戰或挫折，自己都能勇敢面對及克服，就是這次訓練營最大收穫。附上光頭神教練的心靈雞湯：『主要Focus在過程，過程最重要，只要你把過程做對了，那你的結果當然離成功率的機率就高。』

#ENERZY #waveduelneo #reachbeyond

萬金石

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