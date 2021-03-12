賽事心得／台中資訊盃馬拉松 人生第一馬

2021/03/07 不可能真的變為可能的人生第一次9.8K馬拉松🏃‍♀️🎉🎉

從國中開始體育課跑步測驗都是跑最後一名（還不及格😂）；完全不誇張200M跑完，我都覺得要太痛苦😣

因為每次跑步心跳只要到130就會暈眩跟反胃找廁所！做了2次心臟超音波&心電圖醫生都說非常OK！過去20年來我對跑步只有一個想說：！！這輩子我最討厭就是跑步！！

做夢都不會夢到我會有一天養成了跑步的習慣；輕鬆✅10K跑步🏃‍♀️

而且感覺自己的體況完全有進步空間！

謝謝臺中市南屯國民運動中心請了那麽優秀的2位教練！好的教練帶你上天堂甚至徹底改變你的生活💕💕

謝謝老王教練提議南運跑團一起團報這次台中資訊盃公益馬拉松！

在專業教練的指導下，這一年我真的感受到自己有超大的進步！💪

在教練的帶領下，讓我覺得原來跑步可以是輕鬆+快樂的！依照當天自己體況去調整。而且讓我知道原來跑步是要有正確的呼吸方式🙂

這一年持續訓練下，來完全改善了我一直以來只要有跑步就腹痛+上氣不接下氣+暈眩。

老王教練無私且讓訓練是毫無壓力的方式真的真的太棒了👏👏

再來，更要特別感謝鐵貢丸教練！他是我接觸過覺得最特別，而且很真心希望學員能透過他的訓練下變得更好更健康👍

記得有一次上別的老師的飛輪（鐵貢丸老師在旁邊看有無學員需要幫忙），騎到一半熟悉的暈眩感又來了，只好先到洗手間準備😣

不知在裡面多久，一出來發現鐵貢丸教練就在外面；關心的詢問我：還好嗎？哪裡不舒服。

當下就覺得這位教練好真心而且很溫暖！

上了鐵貢丸的飛輪課，最大收穫是現在我心肺功能從心跳130大大提升到180。而且完全不會不舒服！

如何正確騎飛輪車；正確飲食方式；正確重量訓練！方方面面教練都非常熱心的教導大家！

而且會告訴你突破一下自己！這次的馬拉松也要感謝教練直接跟我們說：9.8K就給他報名下去！（不然我自己真的覺得5k已經是我的極限😆）

運動不簡單；自己更很難有動力一直維持習慣！謝謝小凱；謝謝南運跑的大家～每次看到大家都笑咪咪而且談論話題都是正面積極的跑步運動人生！都會一點一滴鼓舞我自己！

人生要過的更健康～過的更好！

無論是工作+生活+健康+心靈都要充滿熱忱+滿滿正能量！

對的夥伴會帶你一起跑向對的人生道路💯💯感謝一起跑步大家😘

#2021台中資訊盃公益馬拉松

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#2021人生第一馬