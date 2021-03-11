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訓練心得／決DUEL萬金石 美津濃訓練營之後續篇

運動筆記 / 周堯翔

劍中劍18k訓練

本次訓練課程從2020年11月底開始到2021年3月歷經了15週課表，區分準備期、基礎期、強化期、高峰期及比賽期等5期訓練課表，每週7天也區分不同課程，1週至少有2天強度課表、1天休息、2～3天慢慢＋肌力訓練，週末再安排長距離課表(包含長距離山路），其中包劍中劍、劍聖風、貓空國手之道、彩虹橋河濱等18K~30K距離。

每週課表包含100m、300m、400m、800m段距離的間歇及1k、2k、4k長距離間歇等，另外肌力訓練及下肢訓練等每次約執行30～40分鐘，比較特別的在每次慢跑結束後後再加跑80m的3至5趟的70～80％速度跑，用來維持跑感，這是自己平時訓練沒有想到的。期間經歷了2020台北馬拉松全馬，僅約1個月不到的時間訓練就讓我全馬pb從3小時43分進步到3小時28分。

課程最終回5000m測驗：

經過15週的訓練，原來應該是3月21日萬金石馬拉松試驗，因疫情影響，改成5000m測驗，從去年開課5000m測驗22'10"經過15週訓練，進步到20'37"，也是新的5000pb,繼續努力跑步訓練，期待11月萬金石馬拉松能有好成績！

2021萬金石馬拉松加油！最後感謝美津濃及運動筆記團隊的支持，以及光頭神童李翰暄教練及鄭豪教練指導，順利完全15週訓練！

＃ENERZY #waveduelneo #reachbeyond

#決DUEL萬金石 - 2021 MIZUNO WAVE NEO

台大田徑場5000m最終測驗

貓空國手之道25k～30k訓練

國手之道訓練後美津濃贊助抽獎活動～人人有獎

劍聖風30k山路訓練(當日風櫃嘴溫度只有5度）

河濱肌力及熱身訓練

2020台北馬拉松破330

本次最大收獲～美津濃神鞋！

萬金石馬拉松 田徑 松加

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