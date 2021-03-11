賽事心得／台中資訊盃馬拉松 期盼兩年的成功嶺新訓之路

相信每個當過兵的男人都會有屬於自己難忘的軍旅回憶，無論是苦是甜，總是在退伍多年後依然津津樂道，而我家的哥吉拉哥偏偏又是重度軍事迷，連去美國加拿大跑馬拉松也不忘帶我去參觀航空母艦/潛艇以及戰爭博物館，還附帶解說軍事武器及強迫我看YouTube影片⋯⋯

打從2019年底他就為了成功嶺獎盃拉著我一起報名了2020年的台中資訊盃，還很認真的按表操課想要搶下一個分組獎杯做軍事造景，奈何中國大陸不希望他的台灣軍事基地壯大，所以用病毒毁掉他的目標，也順便毀了他的練習鬥志😭😭。

所以今年的資訊盃，他苦苦哀求著我要拯救他的人生，讓他重新燃起信心振作起來，請我一定要幫他搶下一個成功嶺大石頭，說他出錢（報名）我出力（馬拉松）一人一半才是伴（夫妻）。

我為了不想再聽每日1小時的軍事介紹，也為了滿好看的迷彩衣服，於是就只好答應了。

這場的比賽噱頭是跑進成功嶺，其實本來也想說可以去看看雄赳赳氣昂昂的帥氣軍人以及看看是否有像劇中一樣的美女士官長，奈何賽前因為疫情臨時更改路線，路線要繞過營區門口不得進入，真的很可惜。

賽前兩天還是陰雨綿綿，天氣預報清晨可能要雨中奮戰，結果還好是涼爽的陰天☁️，這場比賽人超級多，會場附近周邊的停車場主辦單位安排的很好，但該來的硬戰還是得跑，今年一二月的渣打金門全都取消了，所以這是今年的第一場馬拉松，又是年後的第一場比賽，大家後半段跑起來都非常的吃力，5K之後有前導車大哥帶路，前半段跑得非常的舒服愉快（平路），自我預計成績3:15左右。

但半馬過後體力兵敗如山倒，32K後繞過成功嶺大門口居然是大上坡，撐到最後還是停下來走路了😭😭，沒賽事所以都很久沒練長距離了，想不到真的有差，感謝前導車大哥一路加油打氣，下坡之後就一路努力的奔回終點。

這場的比賽對男生應該都非常的喜歡，完賽獎牌是手榴彈，紀念品還有炮彈保溫杯，而且還有摸彩抽65吋液晶電視及好多大獎（但是我忘了投摸彩卷）。

最重要的成功嶺大石頭獎盃好險有拿到，不然回去肯定會照軍法處罰的😱😱。

回去之後，果然哥吉拉哥好一陣子都沒強迫我聽戰爭故事了，但他代替他的模型軍隊感謝我，他說我將他們從水深火熱之中拯救出來，本來的造景是陸海空軍天天大戰哥吉拉。

現在有了成功嶺大石頭後，怪獸不見了，世界也恢復了祥和的時光，軍隊也不打戰了，天天裝備保養下下棋，多虧了我拯救了全世界。

當然我最希望的也是世界趕快的恢復秩序，討人厭的疫情趕快結束，這樣大家才可以趕快開始重啟海外馬拉松旅程，繼續朝著人生的目標前進。