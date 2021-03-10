快訊

王定宇、顏若芳爆同居 海派中箭 緋聞埋綠派系戰火

內衣裙海擋槍砲？緬甸「日夜獵捕」輪迴的血腥鎮壓

運動飲食菜單 有氧或重訓完一起把握「食」機！

運動筆記 / 好好聊日子
unsplash
unsplash

Hello~今天要來跟大家聊聊運動後該吃什麼！首先我們必須了解，運動飲食並不是肆無忌憚地吃，而是有技巧的攝取營養，才不會讓肌肉流失，而且營養均衡的話，能增加肌肉量以提升基礎代謝率，進一步阻止脂肪堆積，編輯這邊幫大家整理了時間、份量跟食物的清單，而且分為有氧跟重訓後的兩個版本，趕快一起把握黃金「食」機看下去吧！

運動飲食的黃金「食」機？

首先我們先了解運動後多久之內是黃金時機。普遍說法是在運動後的「30分鐘以內」進食！吃對食物，不但能幫助身體修復，還可以合成肌肉，讓你更有效的增肌減脂！

運動後該吃多少東西？

解釋完時間，份量也是飲食的細節之一。碳水化合物跟蛋白質都要一起攝取，才能有效的修復肌肉。有氧的話可以抓在3~4:1，重訓的話則是抓在2~3:1碳水化合物的比例需高過蛋白質，否則就會造成胰島素分泌不足，蛋白質吸收慢，胺基酸在血液裡停留太久，加重腎臟負擔。若換算成熱量，以一小時為例，有氧建議控制在200-300大卡，重訓則可以控制到300-400大卡，若不確定自己的運動強度，最保險的作法則是建議控制在300大卡內喔！(以上資料取自 運動後吃什麼食物增肌又加速減脂？| World Gym)

運動後飲食推薦清單

香蕉

香蕉的碳水化合物能夠促進胰島素上升，幫助體內胺基酸吸收進肌肉，增加蛋白質的合成。不僅能即時補充葡萄糖，讓身體快速獲得能量外，也有助於肌肉的修復與生長，另外，香蕉中的「鉀」、「鎂」可幫助預防運動後因大量流汗、電解質不平衡而引起的抽筋。 

堅果

堅果優質的不飽和油脂，能提供身體大量消耗的熱量。堅果礦物質則能補充消耗後的微量元素補給，包含鐵、鎂、鈣、鉀，可幫助運動後的生理機能調節、滋補強身。堅果還含有豐富的植物性蛋白質，可以幫助你的增強體力、精神旺盛，補給流失的營養。

優格

優格富含蛋白質及碳水化合物，對身體的復原很有幫助，不過應該要選擇低糖或是無糖的品項，避免過量的糖份攝取，反而會造成身體的負擔。若是覺得優格太酸，也可以搭配水果一起食用。

地瓜

地瓜含有豐富的膳食纖維跟營養素，可以維持骨骼及加強消化功能，增加飽足感的同時也可以延緩血糖在體內的波動。地瓜皮則含有豐富的粘液蛋白，是一種多醣類物質，可以降低血中膽固醇的含量，避免脂肪沉積在心血管中，進而保持血管的彈性，有助於預防血管硬化、高血壓等心血管問題。

雞蛋

雞蛋是屬於完整蛋白質，是一優質的植物性蛋白質。因為運動會破壞肌肉纖維，若想修補肌肉，這是一個很好的選擇。又因單價便宜、取得方便，是所有運動完的人會優先考慮的食物之一。文章轉載至療日子

相關新聞

訓練心得／飛鳳山大板根 Trail Run

新竹芎林的飛鳳山 平常就是熱門的登山步道 山頂觀日亭之後的大板根樹 更是現在熱門的景點 一開始從飛鳳山牌樓出發 上階梯後到代勸堂 再往上到山上的觀日亭 好天氣的狀況下在觀日亭

運動飲食菜單 有氧或重訓完一起把握「食」機！

Hello~今天要來跟大家聊聊運動後該吃什麼！首先我們必須了解，運動飲食並不是肆無忌憚地吃，而是有技巧的攝取營養，才不會讓肌肉流失，而且營養均衡的話，能增加肌肉量以提升基礎代謝率，進一步阻止脂肪堆積，

賽事心得／資訊盃公益馬拉松 為你我受冷風吹

一二月很多比賽都取消或延期，前幾個禮拜收到號碼布，驚覺還有比賽，這是我今年的第一場比賽，資訊盃半馬組。太久沒參加比賽了，很期待進補給站吃一頓。一大早跟牛爸到了位於烏日的台中國際展覽館，停在旁邊一天一百

雲林麥寮首辦全國馬拉松「麥力跑」周日起跑有烤雞烤鴨

雲林縣最大鄉的麥寮鄉公所開辦第1屆以鄉為單位主辦的「麥力盃」全國路跑大賽，將在本周日（14日）登場，全鄉總動員，配合疫情...

賽事心得／二崙西瓜半程馬拉松 就是要抱西瓜衝回終點

為了不跑錯路..機車巡邏,交管志工集合一起..一次再一次試跑熟悉路線..深怕5月30日會出錯誤..多一次演練少一次出錯的機會.. 也感謝這段期間大家熱心參與..特別是大年初一(2月12日)一大早

一同踏入時光隧道來場懷舊路跑 見證當年世界第二長的公路大橋

西螺大橋舊時光-燒得火紅的鉚釘在夜色中飛舞 在1953年1月28日，整個雲林西螺鎮終日鑼鼓喧天熱鬧空前，湧進了八萬多名各地遊客，慶祝活動連續三天，包括提煙火、音樂、布袋戲、歌仔戲、化妝遊行及運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。