賽事心得／資訊盃公益馬拉松 為你我受冷風吹

一二月很多比賽都取消或延期，前幾個禮拜收到號碼布，驚覺還有比賽，這是我今年的第一場比賽，資訊盃半馬組。太久沒參加比賽了，很期待進補給站吃一頓。一大早跟牛爸到了位於烏日的台中國際展覽館，停在旁邊一天一百的停車場，進入展覽館後，好多人在排廁所，仔細找一找對面還有廁所，人少很多，外面也有流動廁所。

這是一場全馬、半馬、九公里、三公里都有的比賽，人很多很多，各組間隔十分鐘出發。一開始還蠻好跑的，路線平坦，氣候溫和，但是到了成功嶺之後就是一場硬戰，原本路線要跑進成功嶺，因軍方擔心路跑人身上的細菌會影響國家安全，改成繞外圍跑，連綿不絕的上坡路，之後到了公墓區，旁邊都是墳墓，目不斜視繼續努力跑，只感覺這段路吹來的風格外寒冷。

到了清新溫泉，終於拿到信物，可以往下跑，這段路很多漂亮的豪宅可以欣賞，有一家人大門比飯店的大門還大，貧窮果然限制了我的想像。說到補給，每2.5公里就有一個補給，而且有水果、有雞肉、有烤豬、有啤酒非常豐富，雖然路邊沒有里程指標，但可以計算補給站來得知公里數，志工也非常努力替大家服務，感謝~

路線規劃有些問題，很多人跑錯路，而且各組匯集點混亂，完賽之後得吹風排隊半小時以上才能進入會場，進去之後，很快就可以拿到完賽禮，有子彈型水壺、無酒精啤酒、統一麵包餐盒(三個麵包一千卡以上)、毛巾、草莓QQ球、和一些試吃品，完賽晶片可以換一雙拖鞋。拿完之後突然感到飢餓感襲來，必須吃東西，現在立刻馬上，google查到烏日有一家早安飯糰評價4.9，趕緊去買來吃，果然非常美味。