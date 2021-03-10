訓練心得／飛鳳山大板根 Trail Run

一二月很多比賽都取消或延期，前幾個禮拜收到號碼布，驚覺還有比賽，這是我今年的第一場比賽，資訊盃半馬組。太久沒參加比賽了，很期待進補給站吃一頓。一大早跟牛爸到了位於烏日的台中國際展覽館，停在旁邊一天一百

2021-03-10 09:09