訓練心得／飛鳳山大板根 Trail Run
新竹芎林的飛鳳山
平常就是熱門的登山步道
山頂觀日亭之後的大板根樹
更是現在熱門的景點
一開始從飛鳳山牌樓出發
上階梯後到代勸堂
再往上到山上的觀日亭
好天氣的狀況下在觀日亭可以看到101大樓
接著往觀日亭後的步道前進
就可以看到電塔
再往前就到路旁的中坑山三角點
沿著階梯一路往下
就會到達大板根樹的地方
有2顆大板根樹
再往山下飛鳳園前進接到柏油路
接著往上跑一段公路
再接到陡坡山徑
會接回原來山上的電塔
再原路回到觀日亭
接著往修心宮的山徑下山
回到飛鳳山牌樓
路線距離大概10k左右
山上可以遠望山下風景
也有機會看到101大樓
還可以看到大板根樹
非常不錯的路線
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