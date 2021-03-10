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訓練心得／飛鳳山大板根 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

新竹芎林的飛鳳山

平常就是熱門的登山步道

山頂觀日亭之後的大板根樹

更是現在熱門的景點

一開始從飛鳳山牌樓出發

上階梯後到代勸堂

再往上到山上的觀日亭

好天氣的狀況下在觀日亭可以看到101大樓

接著往觀日亭後的步道前進

就可以看到電塔

再往前就到路旁的中坑山三角點

沿著階梯一路往下

就會到達大板根樹的地方

有2顆大板根樹

再往山下飛鳳園前進接到柏油路

接著往上跑一段公路

再接到陡坡山徑

會接回原來山上的電塔

再原路回到觀日亭

接著往修心宮的山徑下山

回到飛鳳山牌樓

路線距離大概10k左右

山上可以遠望山下風景

也有機會看到101大樓

還可以看到大板根樹

非常不錯的路線

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