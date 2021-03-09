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訓練心得／決DUEL萬金石訓練營 一個人跑得快、一群人跑得遠
非常感謝
運動筆記 與Mizuno Running
讓我參加決DUEL萬金石訓練營
一直以來我本身就熱愛挑戰自我
幫助他人突破PB更是充滿考驗
經過這15週的訓練營
我收穫最多的是這群夥伴
從一開始的陌生、到後來的熟悉
跑步這個因子就逐漸成為身體的養分
密不可分
還記得一開始大家看著劍南山的路口，
你望我、我望你不知所措的樣子
回想起來真的不經會心一笑
這段時間，我們經過翰暄教練的週末山路訓練，從一開始的劍聖風劍、劍南山、劍中劍、到國手之道，為的是讓大家培養山路分配體力的能力與配速
感謝一路上有你們的陪伴
讓枯燥乏味的山路，添加一絲亮彩與生氣
我們從一開始的步兵集團到後來個個都是爬山虎，讓我現在回想起來覺得驕傲
#謝謝當時的決DUEL
謝謝一路上夥伴的陪伴，我們共行的是夢想，留下是一輩子的回憶
#mizuno
#美津濃訓練營
#美津濃x運動筆記
#曙光教練團
#大家都是山神
#光頭教練 #鄭豪教練 #偉紹教練
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