訓練心得／決DUEL萬金石訓練營 一個人跑得快、一群人跑得遠

非常感謝

運動筆記 與Mizuno Running

讓我參加決DUEL萬金石訓練營

一直以來我本身就熱愛挑戰自我

幫助他人突破PB更是充滿考驗

經過這15週的訓練營

我收穫最多的是這群夥伴

從一開始的陌生、到後來的熟悉

跑步這個因子就逐漸成為身體的養分

密不可分

還記得一開始大家看著劍南山的路口，

你望我、我望你不知所措的樣子

回想起來真的不經會心一笑

這段時間，我們經過翰暄教練的週末山路訓練，從一開始的劍聖風劍、劍南山、劍中劍、到國手之道，為的是讓大家培養山路分配體力的能力與配速

感謝一路上有你們的陪伴

讓枯燥乏味的山路，添加一絲亮彩與生氣

我們從一開始的步兵集團到後來個個都是爬山虎，讓我現在回想起來覺得驕傲

#謝謝當時的決DUEL

謝謝一路上夥伴的陪伴，我們共行的是夢想，留下是一輩子的回憶

#mizuno

#美津濃訓練營

#美津濃x運動筆記

#曙光教練團

#大家都是山神

#光頭教練 #鄭豪教練 #偉紹教練