一同踏入時光隧道來場懷舊路跑 見證當年世界第二長的公路大橋

西螺大橋舊時光-燒得火紅的鉚釘在夜色中飛舞

在1953年1月28日，整個雲林西螺鎮終日鑼鼓喧天熱鬧空前，湧進了八萬多名各地遊客，慶祝活動連續三天，包括提煙火、音樂、布袋戲、歌仔戲、化妝遊行及運動會等，而這一切的起因便是為了見證西螺大橋的開通！當時的西螺大橋橫跨濁水溪為遠東最長，也是世界第二長的公路大橋，僅次於美國舊金山金門大橋，讓臺灣縱貫線交通網絡有了更完整的發展，並扛起南北運輸的重任。

西螺大橋於1938年(日治時期)正式動工興建，但戰爭爆發後工程全面停工，至民國時期則因經費缺乏無法復工，直到1951年美援幫助下，於1952年重新復工續建，大批鉚釘工人日夜趕工，而燒得火紅的鉚釘在夜色中飛舞，則成了許多老一輩西螺人獨有的記憶。

西螺大橋隨著時代變遷與各項交通建設新建，在交通上的重要性已大幅下降，但其所蘊藏的歷史文化及建造故事，意義非凡，今年夏天，跟著活動咖一同踏入時光隧道，來場懷舊路跑，擺脫現實的束縛，一同立足於濁水溪畔，品味臺灣百年的歷史價值。

6月13日雲林縣西螺鎮體育會與聯網國際資訊股份有限公司（活動咖）共同主辦 西螺大橋懷舊路跑，敬邀大家來一起懷舊一同踏入時光隧道，來場懷舊路跑見證當年遠東最長，也是世界第二長的公路大橋。

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