快訊

日媒爆福原愛「再也不回台灣」 傳江宏傑要求解釋遭拒絕

乏人問津變「藍綠對決」？藻礁公投引起的政治效應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一同踏入時光隧道來場懷舊路跑 見證當年世界第二長的公路大橋

運動筆記 / 活動咖Event Pal

   

西螺大橋舊時光-燒得火紅的鉚釘在夜色中飛舞

在1953年1月28日，整個雲林西螺鎮終日鑼鼓喧天熱鬧空前，湧進了八萬多名各地遊客，慶祝活動連續三天，包括提煙火、音樂、布袋戲、歌仔戲、化妝遊行及運動會等，而這一切的起因便是為了見證西螺大橋的開通！當時的西螺大橋橫跨濁水溪為遠東最長，也是世界第二長的公路大橋，僅次於美國舊金山金門大橋，讓臺灣縱貫線交通網絡有了更完整的發展，並扛起南北運輸的重任。   

西螺大橋於1938年(日治時期)正式動工興建，但戰爭爆發後工程全面停工，至民國時期則因經費缺乏無法復工，直到1951年美援幫助下，於1952年重新復工續建，大批鉚釘工人日夜趕工，而燒得火紅的鉚釘在夜色中飛舞，則成了許多老一輩西螺人獨有的記憶。   

西螺大橋隨著時代變遷與各項交通建設新建，在交通上的重要性已大幅下降，但其所蘊藏的歷史文化及建造故事，意義非凡，今年夏天，跟著活動咖一同踏入時光隧道，來場懷舊路跑，擺脫現實的束縛，一同立足於濁水溪畔，品味臺灣百年的歷史價值。   

6月13日雲林縣西螺鎮體育會與聯網國際資訊股份有限公司（活動咖）共同主辦 西螺大橋懷舊路跑，敬邀大家來一起懷舊一同踏入時光隧道，來場懷舊路跑見證當年遠東最長，也是世界第二長的公路大橋。

https://eventpal.com.tw/xiluobridge.html

相關新聞

賽事心得／二崙西瓜半程馬拉松 就是要抱西瓜衝回終點

為了不跑錯路..機車巡邏,交管志工集合一起..一次再一次試跑熟悉路線..深怕5月30日會出錯誤..多一次演練少一次出錯的機會.. 也感謝這段期間大家熱心參與..特別是大年初一(2月12日)一大早

一同踏入時光隧道來場懷舊路跑 見證當年世界第二長的公路大橋

西螺大橋舊時光-燒得火紅的鉚釘在夜色中飛舞 在1953年1月28日，整個雲林西螺鎮終日鑼鼓喧天熱鬧空前，湧進了八萬多名各地遊客，慶祝活動連續三天，包括提煙火、音樂、布袋戲、歌仔戲、化妝遊行及運

訓練心得／決DUEL萬金石訓練營 不做不會怎樣、做了很不一樣！

如同我的標題一樣：不做不會怎樣、做了很不一樣！一直以來跑步是我人生中最大的一個活動及嗜好!!!但是從沒有想過我會因為跑步去參加任何專業的課程及訓練!!!直到在運動筆記看到『2021 MIZUNO WA

訓練心得／決DUEL萬金石訓練營 一個人跑得快、一群人跑得遠

非常感謝 運動筆記 與Mizuno Running 讓我參加決DUEL萬金石訓練營 一直以來我本身就熱愛挑戰自我 幫助他人突破PB更是充滿考驗 經過這15週的訓練營 我收穫最多的是這群

訓練心得／決DUEL萬金石訓練營 肉雞也能成放山雞？

爬山苦手就是我 對於我這胖子來說，跑山從來不會是我跑步的路線選項，因為那真是太痛苦了，對於我這種數據控來說，不但速度拉不快累積的里程又少，但是經典的萬金石馬拉松路線，後段必須面對強勁的逆風以及跨

日本人跑遍台灣／北大紙飛機路跑21k 領先集團三人鹿死誰手？

今天我參加北大紙飛機路跑21k。起跑前我吃了 #紅牛聰勁 的BCAA和聰勁Energy Gel能量膠，希望它能補充我比賽後面所需要的體力。今天我穿#AquaFeb 贊助的alphafly (https

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。