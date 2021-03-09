賽事心得／二崙西瓜半程馬拉松 就是要抱西瓜衝回終點

為了不跑錯路..機車巡邏,交管志工集合一起..一次再一次試跑熟悉路線..深怕5月30日會出錯誤..多一次演練少一次出錯的機會..

也感謝這段期間大家熱心參與..特別是大年初一(2月12日)一大早天未亮..二崙鄉長鍾福助特別前來慰勞辛苦演練試跑人員..當場發放幾十包大紅包..

其實二崙公園很多可以拍照打卡景點..有運甘蔗小火車..上面備有桌椅可供喝咖啡聚會聊天好去處..有軍事武器展示區..有漂亮戶外大型裝置藝術品..聽說要新設兒童沙坑遊戲區..不知道完工了沒..

過年期間實施不引導不領騎..沒交管..讓跑者自行按指標及地上方向指標去跑…結果..賓果..沒有人跑錯..

感謝前會長蔡恒狀老師..及會兄李曜宗過年前..幫忙掛方向牌..

參加西瓜馬抱顆西瓜回家..跟買鳳梨一樣..對二崙人是件大事..這次交管工作都是各村村民擔任志工..所以這次馬拉松各村幾乎一大早都動起來..到時候你會感受到二崙鄉各村村民的熱忱..一陣一陣都對你喊加油..