訓練心得／決DUEL萬金石訓練營 不做不會怎樣、做了很不一樣！

如同我的標題一樣：不做不會怎樣、做了很不一樣！一直以來跑步是我人生中最大的一個活動及嗜好!!!但是從沒有想過我會因為跑步去參加任何專業的課程及訓練!!!直到在運動筆記看到『2021 MIZUNO WAVE DUEL NEO 跑團訓練營』心中有一股衝動卻又不敢貿然報名!!!心想：全馬真的是我所追求的夢嗎？思考了一周後，我決定給自己一個機會!!!挑戰自我!!!強化自我!!!報名了由美津濃、運動筆記及教練李翰暄、鄭豪等諸位教練所精心策劃的15週強化班借以透由系統化的訓練、模式化的課表、以及專業的裝備來強化我們這些素人跑者!!

首先先介紹傲人的裝備：『WAVE DUEL NEO 』

與以往不同的鞋款，美津濃的大Logo凸顯出相當霸氣的感覺，可更有效凸顯出強烈對比感，『WAVE DUEL NEO 』採用的是襪套式的穿著，針對腳踝的包覆性及安全性較以往的裸踝款更高更具防護性，即使不用鞋帶仍然能有效的運行於馬場之上，鞋底則保有美津濃一貫的止滑、抗摩G3鞋底，並於前端設計特有的釘鞋裝置及弧度，更有利於賽道腳部連續動作的流暢性及推進力；另中底材質採用ENERZY LITE的材質，更有助於腳部的抬舉及回彈力，每次的練跑平均能減少我每公里至少15至20秒的推進能力。

課程安排及訓練：

《一》準備期：〈2周〉恢復訓練的規律，調整心態迎接訓練這兩周的課程中，教練以讓身體重新熟悉跑步的狀況，先期以測5000的模式瞭解每個學員的能力做分組並配不同的周課表藉由長距離的慢跑讓每個人找回跑步的初衷，並透由核心訓練，增加對跑部所用之肌群能量。

《二》基礎期：〈5周〉提升基礎有氧耐力，增加紅肌及脂肪轉換能量使用這5周的課程，教練從上肢的擺動，身體的牽引，道髖關節、大腿、膝蓋、小腿、踝關節，一直到腳長的連動性做詳細的介紹，並藉由每周的間歇訓練，提升有氧耐力，並在最後一周接受『風、中、劍』30公里的洗禮。

《三》強化期：〈4周〉提升訓練個人攝氧量，強化乳酸能力除了每週的固定二、四的長間歇課程外，就是每周六的山路課程，為了就是能夠有效的應對未來萬金石的山路及無情海風的阻擾，《劍、劍、劍》、《麥帥橋長距離配速跑》、《劍、中、劍》山路噩夢。

《四》高峰期：〈4周〉訓練比賽配速感，增加比賽模擬訓練比賽漸漸的靠近，教練為了讓我們能夠更加貼近比賽的臨場感，除每周的訓練課表更加長距離外，更運用國手之道「貓空」、「劍中劍」及「烘爐地」等高強度山路持續強化我們的攝氧量及肌耐力。

《五》比賽期：〈2周〉恢復放鬆身體，調整最佳狀態面對比賽雖然....最後萬金石因為疫情延後了，但是在教練充分的安排、運筆小編辛苦的陪伴及美津濃補給團強大的後勤裝備補給下，也讓我們這一群素人跑者更茁壯了許多，持續的訓練，希望11月的萬金石全馬賽，大家都能夠勇奪佳績，突破屬於自己的PB。