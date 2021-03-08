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日本人跑遍台灣／北大紙飛機路跑21k 領先集團三人鹿死誰手？

運動筆記 / 日本人跑遍台灣

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詳情請看影片~ https://youtu.be/kGVdSlYDFk0

跑完後，跟朋友們一起收操，合照很好玩！謝謝攝影師美拍！謝謝大家幫我加油!謝謝紅牛贊助BCAA，然後，AquaFeb 的鞋子很給力。Aquafeb 有很多跑鞋，運動用品。使用Tomo的專屬折扣碼再享全站95折-TOMOAQ12。大家請看一下 👉🏻https://s.aquafeb.com/NfGZd

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