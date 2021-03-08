日本人跑遍台灣／北大紙飛機路跑21k 領先集團三人鹿死誰手？
今天我參加北大紙飛機路跑21k。起跑前我吃了 #紅牛聰勁 的BCAA和聰勁Energy Gel能量膠，希望它能補充我比賽後面所需要的體力。今天我穿#AquaFeb 贊助的alphafly (https://youtu.be/2pR6tEGA8yo)，起跑後，有一個人先衝出去。我跟他一起跑。會場在與上禮拜一樣的三鶯北大。但今天濕度有點高，所以不用先跑太快。兩公里後，我的老朋友Steven 追上來。然後他直接領先跑。配速變快了，但我們三個人還在一起跑。很緊張! 到底鹿死誰手？
詳情請看影片~ https://youtu.be/kGVdSlYDFk0
跑完後，跟朋友們一起收操，合照很好玩！謝謝攝影師美拍！謝謝大家幫我加油!謝謝紅牛贊助BCAA，然後，AquaFeb 的鞋子很給力。Aquafeb 有很多跑鞋，運動用品。使用Tomo的專屬折扣碼再享全站95折-TOMOAQ12。大家請看一下 👉🏻https://s.aquafeb.com/NfGZd
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