訓練心得／決DUEL萬金石訓練營 肉雞也能成放山雞？

爬山苦手就是我

對於我這胖子來說，跑山從來不會是我跑步的路線選項，因為那真是太痛苦了，對於我這種數據控來說，不但速度拉不快累積的里程又少，但是經典的萬金石馬拉松路線，後段必須面對強勁的逆風以及跨越獅頭山，因此MIZUNO決DUEL萬金石訓練營的課表，團練的課表編列了許多經典的山路，無不希望我這種肉雞趕快進化成放山雞了 (哈哈 才不是什麼落山雞呢...)

經典路線 解鎖！四種路線海拔圖，由左至右由上至下分別是劍風劍、劍中劍、貓空國手之道以及中和烘爐地。

在先前的網誌有提到，馬拉松準備分為五種階段，而在基礎期的最後一堂團練，安排訓練營第一堂跑山課程，教練安排了劍南路站當集合點，目標直指風櫃嘴。

經過完整的帶操暖身後，教練跟學員們提點跑山的要領「上坡步伐小步頻快，下坡盡量的放鬆去休息，注意落地位置」。

前往風櫃嘴路上的髮夾陡坡

這天剛好遇到寒流，室外溫度是驚人的8度C，一早五點要離開溫暖的被窩，但跟著一群夥伴們一塊瘋狂，似乎變得簡單些... 不！並沒有！還是很痛苦！各種魔鬼的OS在心裡飄過，因為自己心肺以及肌耐力不足的缺點，在上坡路段就非常明顯的暴露出來，也好，知道自己的不足就該好好的面對它。只期望自己逐漸也能進步！

接著好幾個周末幾乎都是相約在捷運劍南站，真想唱著「又～來到～這個街口～」才不是要唱什麼失落沙洲，我們團就是要不斷的耍劍。劍南山到至善路約莫4.5K，從劍南站出發時至山頂涼亭的方向坡度較陡，相對的涼亭到至善路較為平緩但路程也比較長。而在一次的劍南山兩趟的路線，可能因週間的訓練再加上運動按摩，雖然這兩天加強了滾筒放鬆，但好像還沒好好恢復，練完抱著燈柱拉小腿時偉紹教練可能看我今天狀況不好，主動來關心並且詢問狀況，並且學到了冷熱水有空的話可以泡三個循環，最後再以冷水進行收尾，並且說著：「跑山可能剛開始不好跑，但往後一定會越跑越輕鬆的。」，這句話深深地烙印在我的腦海裡。

的確，在往後的劍中劍已經不再步兵了，雖然跑的並不快，但已能照著自己的配速越跑越順。

貓空-國手之道，25K~30K長距離訓練，以春茶鄉餐廳為起點來回折返一趟約為5KM，路線相較起來較為平緩。

中和-烘爐地南山福德宮，由南勢角站出發約莫4KM即可到達，但最後要上烘爐地的坡真的很陡，爬到上面許多同學都冒煙了。

訓練即使辛苦，也要跑得愉快！

跑山雖然很累，期望總有一天回頭來看我也能說出：「那也只是個小土堆而已。」，在訓練營的強化期以及巔峰期，週間的質量都有明顯的增長，再加上周末的山路團練，真覺得是越跑越輕鬆，不僅是因自己實力有所增長，而是發現夥伴們也越來越強，訓練即使辛苦也有人一塊同甘共苦，在此訓練營不僅是有強大的教練團，優質的運筆後勤補給，美津濃也佛心來著的提供許多優質裝備，還有這群認真活潑的夥伴們，感謝各位讓我們一起跑，一起快，一起帥！

感謝各位夥伴的互相扶持與傷害

教練以及美津濃公司開著保母車協助押後

貼心的教練群及運筆夥伴也在寒風中騎著機車協助補給

感謝貼心的教練團及運筆夥伴！