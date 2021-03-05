訓練心得／決DUEL萬金石訓練營 能讓你突破極限的，是你的心

好久沒這麼早起上課了，上次早起上課已經是去年MIZUNO訓練營的時候，不知道今天會不會遇見認識的朋友？讓我好生期待～11/21 晨 雨拂曉，天空飄著細雨，淡淡的水氣遇上稍有涼意的溫度，勾勒出舒爽適合跑步的環境，一雙雙WAVE DUEL NEO 跑鞋迅捷而輕柔的掠過水窪，我們就為訓練營揭開序幕。

因為教練不清楚各位實力，所以需要做個小小測驗：5000公尺，藉此讓教練有個直觀的感受，為之後分組訓練有個憑據著裝完畢後，教練便帶著學員們到大安森林公園進行動態暖身，好替接下來的測驗熱開身體。

輕鬆且愉快的5000就此展開因為考慮當天下午有賽事，就與之前訓練營的同學約好輕鬆跑，素不知因為我判斷錯誤，第一圈發現傑哥開頭就不見人影，就只好以漸速跑慢慢地抓人，以一個不錯的成績結束這次測驗，同場菲菲姐順利刷新5K PB🎉🎉測驗完回到運筆總部簡單補給及換裝翰暄教練就開始講解這次訓練營的課程大綱從人體的供能系統開始講起，說明有氧基礎訓練對於馬拉松松跑者的重要性接著談到訓練的四種因素：心智訓練、速度、耐力與肌力及科技裝備科技裝備隨著運動科學日新月異的進步，各種科學化訓練的方式也逐漸盛行，雖然我們不是處於學術研究，但，隨著黑科技的發展，人們成績也日益漸新，求帥也求快這個選項也漸漸被大家重視了。

心智訓練簡單來說就是以心靈層面進行自我察覺畢竟在一場賽事最常面對的不是對手也不是配速員，而是自己賽前，透過每次訓練的紀錄與教練討論，提升自我能力；比賽時，將成果發表，以即時的判斷掌握當下自我的能力，進而鼓勵自己，與自己身體對話，而達到目標「耐力」就好比是汽車的引擎，需要加滿油才能運作，而後者「肌力」則比較像是機械性能，需要透過有氧運動訓練紅肌才能達到強化的效果。速度技術這項將會由五個週期的訓練來逐步達成，從「準備期」慢慢讓身體進入馬拉松訓練的狀態，到「基礎期」開始打下有氧耐力的基礎體能，再到「強化期」拉高訓練質量使體能進一步增強，之後進入「巔峰期」讓原本累積的疲勞與增強的體能曲線逐漸交叉，最後到「比賽期」調整至最佳裝態。

這天訓練課讓我收穫不少至於更多週期性訓練內容就等待教練們的嘔心瀝血吧真期待接下來的訓練是怎樣的。

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