快訊

男子跌落新豐車站月台被火車撞上 頭部重創失去呼吸心跳

MLB／林子偉又敲二壘打 3打席全上壘還跑出首盜

訓練心得／挑物古道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

台中石岡的挑物古道

是很親民的路線

路線一開始從石忠宮出發

沿著古道往上

會先到達休息涼亭

再往木棧階梯往上就會接到產業道路

沿途可以看到石岡水壩

再往前就會到五福臨門的神木

神木長的範圍很大

非常的壯觀

下山往山下巷前進

先經過步道

再經產業道路之後

接到木棧階梯

經過長陡階梯下山就會到山下巷的登山口

接著跑一段柏油路就會到情人木橋的景點

再過陸橋就可以到達后豐鐵馬道

原路折返再跑一段公路

就可以回到石忠宮

路線路況非常好

山上可以看到石岡水壩

也可以看到神木

下山還有情人木橋的景點

非常親民又熱門的路線

訂閱youtube頻道 https://pse.is/LFYTH

傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n

傑克IG https://pse.is/GCUTC

相關新聞

訓練心得／過度訓練的13個症狀 以及如何有效預防

當你在進行周期性訓練時，如果沒有足夠的恢復時間，可能會引發過度訓練。當訓練量超過某一個水平之後，過多的運動可能對你的健康有害，並降低你的訓練效果，尤其是當你的訓練周期非常密集的時候。 過度訓練綜

訓練心得／挑物古道 Trail Run

台中石岡的挑物古道 是很親民的路線 路線一開始從石忠宮出發 沿著古道往上 會先到達休息涼亭 再往木棧階梯往上就會接到產業道路 沿途可以看到石岡水壩 再往前就會到五福臨門的神木

訓練心得／決DUEL萬金石訓練營 能讓你突破極限的，是你的心

好久沒這麼早起上課了，上次早起上課已經是去年MIZUNO訓練營的時候，不知道今天會不會遇見認識的朋友？讓我好生期待～11/21 晨 雨拂曉，天空飄著細雨，淡淡的水氣遇上稍有涼意的溫度，勾勒出舒爽適合跑

訓練心得／跑出第一步 原來跑步很好玩

圖片來源：仙輩 嗨嗨～我是從體重破百到半馬破百的小胖子艾伯特，在2020跑完台北馬後緊接著就是持續備戰2021渣打馬拉松，當收到渣打馬取消通知後也同時宣告我的賽季完整結束了，回首參加跑者肌地跑班這半

訓練心得／決DUEL萬金石 美津濃訓練營之劍道篇

MIZUNO 決DUEL訓練不知不覺來到課表的中後期，為了模擬因應萬金石的陡坡與逆風，李翰暄Han-Hsuan Li總教練陸續安排了劍南路、貓空國手之道與烘爐地等練跑熱點，雖然我在參加訓練營前也算常跑

以香蕉為主題旗美馬暫告別 跑友不捨：「旗」待再復出

聯合數位文創連4年籌辦「旗美馬拉松」，頗具好評，也締造許多美好回憶。主辦單位今天宣布，這項賽事今年將喊停，也感性地說「相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。