訓練心得／挑物古道 Trail Run

當你在進行周期性訓練時，如果沒有足夠的恢復時間，可能會引發過度訓練。當訓練量超過某一個水平之後，過多的運動可能對你的健康有害，並降低你的訓練效果，尤其是當你的訓練周期非常密集的時候。 過度訓練綜

2021-03-05 09:42