訓練心得／挑物古道 Trail Run
台中石岡的挑物古道
是很親民的路線
路線一開始從石忠宮出發
沿著古道往上
會先到達休息涼亭
再往木棧階梯往上就會接到產業道路
沿途可以看到石岡水壩
再往前就會到五福臨門的神木
神木長的範圍很大
非常的壯觀
下山往山下巷前進
先經過步道
再經產業道路之後
接到木棧階梯
經過長陡階梯下山就會到山下巷的登山口
接著跑一段柏油路就會到情人木橋的景點
再過陸橋就可以到達后豐鐵馬道
原路折返再跑一段公路
就可以回到石忠宮
路線路況非常好
山上可以看到石岡水壩
也可以看到神木
下山還有情人木橋的景點
非常親民又熱門的路線
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