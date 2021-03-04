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訓練心得／決DUEL萬金石 美津濃訓練營之劍道篇

運動筆記 / 連廷翔

MIZUNO 決DUEL訓練不知不覺來到課表的中後期，為了模擬因應萬金石的陡坡與逆風，李翰暄Han-Hsuan Li總教練陸續安排了劍南路、貓空國手之道與烘爐地等練跑熱點，雖然我在參加訓練營前也算常跑山路，但常因肌耐力不足而於攻頂前放掉甚至有抽筋的狀況，經由訓練營前期跑量堆積與肌力訓練使得續航力及爬坡能力皆有感受到明顯提升。    

其中劍南路為起點的山路由於交通便利(就在捷運站旁邊)，更是台北跑山的經典路線，而我們也陸續完成了劍聖風30K(長劍)、劍南路來回18K(短劍X2)以及劍中劍18K(中劍) ，特別是劍中劍(劍南路-中社路-劍南路，全程約18KM，爬坡約500M)更是跑了兩次，第一次是在W10(2021/1/30)以約5分均速(4:56)完成，相隔約半個多月，最後一次長距離山路團練W13(2021/2/21)仍然選在劍中劍，大家希望能有所突破。

   

(資料來源: Garmin)

        

當天清晨依然是晴朗涼爽的好天氣，同樣在報到(量體溫)後，由鄭豪教練帶大家做伸展操熱身，之後一樣分組由劍南路的上坡起點出發。

     

第一個2km上坡跟著ABC小集團，緊跟著丹哥與大川哥穩穩前進，一開始均速就從P 6'12' 拉到P 5'51' ，此分段就比前次快了約1分鐘，感覺大家都很拚。

         

第一個下坡嘗試將均速拉上P 4'00'左右，終於在轉進至善路之後遠遠地看到前面GS組的第一集團。

     

轉進中社路後是連續3km的第二個上坡，這時候配速已經掉到P5'50'左右，前方的GS集團也漸行漸遠地拉開距離直到看不到人影，緊跟在後身影的是丹哥。

中社路的回程是緩下坡，大家都卯起來努力加速，我也提速到P3'50'左右，但是前方GS組還是不見蹤跡，最後第三個上坡降到均速P5'35'，接著下坡提速到P3'40'完成，最後總時間比前次進步約少2分多鐘(均速P4'49')。

帥氣的MIZUNO 隨行保姆車，特別感謝美津濃團隊的協助以及運筆的May姐跟雯姐這段期間不辭辛苦的陪練與督促，讓我們可以專注在訓練上而免後顧之慮。

     

隨著團員們陸續回到終點，也意味著訓練營即將接近尾聲，15週的訓練下來有明顯感受到心肺能力(不喘)與有氧能力(可以撐到頂)的提升，這要歸功於教練團的指導，承襲劍道精神劍練先練心，按時且適量服用課表必有所成(持之以恆且不任意超速)，另外Wave Duel NEO 中底材料Enerzy 提供的緩衝保護及鞋面的止滑效果極佳，讓我們在下坡能夠安心放速不用擔心受傷，雖然賽事延期了，下半年得要重新訓練，當然相信只要堅持到底終有機會能完成目標，至少團員們的互相激勵（傷害）跟一起跑山的回憶將會是人生美好的篇章。

#珍惜與夥伴一起訓練的回憶#我們的故事未完待續#ENERZY#waveduelneo#reachbeyond

萬金石

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